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Πούτιν: Να έρθει στη Μόσχα ο Ζελένσκι και θα τον δω
Ειδήσεις
18:30 - 03 Σεπ 2025

Πούτιν: Να έρθει στη Μόσχα ο Ζελένσκι και θα τον δω

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε από το Πεκίνο πρόθυμος να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αρκεί η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, να είναι «καλά προετοιμασμένη» και να αποφέρει απτά αποτελέσματα. Έθεσε πάντως ερώτημα: «Αξίζει τον κόπο;».

Ο Ζελένσκι πιέζει κι εκείνος για τέτοια συνάντηση — προτείνει να γίνει έξω από τη ρωσική επικράτεια, προτιμώντας την Ευρώπη ή την Τουρκία. Το επιδιώκει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, θέλοντας να μεσολαβήσει για ειρηνευτική λύση.

Οι όροι του Πούτιν για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις

Ο Πούτιν δήλωσε πως για να γίνει πρόοδος στη σύγκρουση, η Ουκρανία πρέπει:

  • Να άρει τον στρατιωτικό νόμο.

  • Να διεξάγει εκλογές.

  • Να οργανώσει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα.

Επίσης, τόνισε ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει τις δικές της ασφαλιστικές εγγυήσεις, λέγοντας ότι το ίδιο ισχύει για την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τερματιστεί εάν επικρατούσε κοινή λογική. Διαβεβαίωσε πως υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ, ενώ προειδοποίησε: εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα υπάρξει στρατιωτική λύση.

Ανέφερε επίσης τη διαφωνία του με την ένταξη της Ουκρανίας στο NATO, προσθέτοντας ότι για τη Ρωσία ο πόλεμος δεν έχει στόχο την κατάκτηση εδαφών, αλλά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ρωσικού λαού.

Ζήτησε, τέλος, εάν χρειαστεί, να αυξηθεί το επίπεδο των διαπραγματευτών εκ μέρους της Ρωσίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ εξέφρασε ικανοποίηση από το έργο τους και ιδιαίτερα του επικεφαλής, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Αντίδραση στην κριτική Μερτς και στις δηλώσεις Τραμπ

Απαντώντας στις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου που τον χαρακτήρισε πιθανότατα «τον πιο σοβαρό εγκληματία πολέμου της εποχής μας», ο Πούτιν υποστήριξε ότι ο Φρίντριχ Μερτς προσπαθεί να αποφύγει την ευθύνη της Δύσης για την κρίση στην Ουκρανία.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Τραμπ για συνωμοσία σε βάρος των ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Σι και του Κιμ, ο Πούτιν είδε χιουμοριστικά τη στάση του Αμερικανού προέδρου, λέγοντας πως «ο Τραμπ έχει χιούμορ».

Όσες συνομιλίες έκανε στην Κίνα, σύμφωνα με τον ίδιο, υποστήριξαν τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής Ρωσίας–ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζοντας ότι θα συμβάλει στην ειρήνη.

Επανέλαβε ότι η πρόσκληση για επίσκεψη στον ίδιο από τον Τραμπ παραμένει στο τραπέζι, αναφερόμενος στην κοινή δήλωσή τους στην Αλάσκα: “the next time in Moscow”.

Νέος αγωγός προς την Κίνα και ενεργειακές συμφωνίες

Ο Πούτιν ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του νέου αγωγού φυσικού αερίου «Δύναμη της Σιβηρίας 2» αποτελεί στρατηγική κίνηση για τη σταθερή ηλεκτροδότηση της Κίνας, της μεγαλύτερης ενεργειακής καταναλώτριας στον κόσμο. Σύμφωνα με τον μηχανισμό τιμολόγησης, η Ρωσία θα διασφαλίσει την παράδοση πάνω από 100 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, μόλις ολοκληρωθεί ο αγωγός.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν δεσμευτικό μνημόνιο, αλλά η τιμολόγηση παραμένει ανοικτό ζήτημα. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται και η συνεργασία αυτή θα της επιτρέψει να διατηρήσει έναν σταθερό και αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό.

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