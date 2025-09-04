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Γαλλία – Δημοσκόπηση: Εξαιρετικά απογοητευμένοι από την πολιτική κατάσταση 8 στους 10 πολίτες
Ειδήσεις
12:55 - 04 Σεπ 2025

Γαλλία – Δημοσκόπηση: Εξαιρετικά απογοητευμένοι από την πολιτική κατάσταση 8 στους 10 πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες μόλις ημέρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, που αναμένεται να κρίνει την τύχη της κυβέρνησης Μπαϊρού, η πολιτική δυσαρέσκεια στη Γαλλία αγγίζει πρωτοφανή επίπεδα.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου ELABE για το γαλλικό κανάλι BFM, το 82% των Γάλλων πολιτών δηλώνει «εξαιρετικά απογοητευμένο» από την πορεία της πολιτικής κατάστασης στη χώρα.

Οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν την τρέχουσα πολιτική σκηνή ως «ένα θλιβερό θέαμα από μια πολιτική τάξη κατώτερη των περιστάσεων», ενώ μόλις το 17% θεωρεί ότι πρόκειται για φυσική συνέπεια του δημοκρατικού συστήματος σε συνθήκες απουσίας απόλυτης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι για να περιγράψουν τα συναισθήματά τους είναι ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί:

  • Το 64% κάνει λόγο για «ανησυχία»
  • Το 44% μιλά για «απελπισία»
  • Το 42% δηλώνει «οργή»
  • Μόνο το 5% εκφράζει συναισθήματα «ελπίδας», «αισιοδοξίας» ή «αδιαφορίας»

Σε ό,τι αφορά την πολιτική τους τοποθέτηση, το 39% δηλώνει ότι δεν ταυτίζεται με κανένα κόμμα, το 20% τοποθετείται στην άκρα δεξιά, το 20% στους κόλπους της αριστεράς, ενώ το 17% δηλώνει υποστηρικτής των κομμάτων που στηρίζουν τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ειδικότερα για το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, «Εθνικός Συναγερμός», οι απόψεις διχάζονται:

  • Το 33% εκτιμά ότι αν αναλάμβανε τη διακυβέρνηση τα πράγματα θα ήταν καλύτερα
  • Το 34% θεωρεί ότι δεν θα υπήρχε διαφορά
  • Το 32% πιστεύει ότι η κατάσταση θα ήταν χειρότερη

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το 73% των ερωτηθέντων θεωρεί πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αντιπολιτεύονται με εποικοδομητικό τρόπο τον πρόεδρο Μακρόν, κάτι που εντείνει την απογοήτευση και την πολιτική σύγχυση των πολιτών.

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