Ζελένσκι: Ζητά «μακροπρόθεσμες εγγυήσεις» και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη λήξη της συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων» υπογράμμισε ότι η πρόθεση είναι σαφής: «να τελειώσει αυτός ο πόλεμος όσο το δυνατόν συντομότερα».

Ο Ζελένσκι τόνισε πως ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει απορρίψει όλες τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες μέχρι σήμερα, και ότι «η συμπεριφορά του δείχνει ότι η πίεση δεν αποδίδει — όμως εμείς πιστεύουμε το αντίθετο», αναφερόμενος στις κυρώσεις και τις επιπτώσεις τους στη ρωσική οικονομία.

Οι νέες εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να έχουν διαρκή χαρακτήρα

Σύμφωνα με το Guardian, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός αποτελεί «το βασικό στοιχείο των εγγυήσεων ασφαλείας», με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στην εκπαίδευση, την παραγωγή και την προμήθεια οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας — του οποίου το πλαίσιο συμφωνήθηκε σήμερα — περιλαμβάνει «συγκεκριμένα βήματα», ενώ οι ηγέτες αποφασίζουν πλέον ποιες χώρες θα αναλάβουν ποιον τομέα, μεταξύ αυτών και τον κυβερνοχώρο και την αντιαεροπορική άμυνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι «οι ευρωπαϊκές γραμμές παραγωγής όπλων δεν λειτουργούν επαρκώς», καλώντας σε αυξημένες επενδύσεις ώστε να φτάσουν στη μέγιστη δυναμικότητά τους.

Ο Ζελένσκι τόνισε πως οι νέες εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να έχουν διαρκή χαρακτήρα, καθώς η Ουκρανία δεν πρόκειται να αποδεχτεί μια επανάληψη του Μνημονίου της Βουδαπέστης ή των Συμφωνιών του Μινσκ, που απέτυχαν. Επισήμανε, επίσης, ότι οι εγγυήσεις θα πρέπει να επικυρωθούν από τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να έχουν δεσμευτική νομική ισχύ.

«Κλειδί» για τον τερματισμό του πολέμου η έλλειψη οικονομικών πόρων της Ρωσίας

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου είναι να στερηθεί «η ρωσική πολεμική μηχανή» από τους απαραίτητους πόρους, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω πίεση στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων νέων οικονομικών κυρώσεων.

Ακόμα, υπογράμμισε την ανάγκη μέγιστης προστασίας του εναέριου χώρου, προκειμένου «να σωθούν ζωές» και να προστατευθεί ο πληθυσμός από τις νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις. Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διεξαγωγής συνάντησης κορυφής για την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών, σημειώνοντας ότι η Ρωσία «κάνει τα πάντα για να τις καθυστερήσει».

Τέλος, απέρριψε την πρόταση του Πούτιν να μεταβεί στο Κρεμλίνο, χαρακτηρίζοντάς την ως προκλητική ενέργεια, μη αποδεκτή από το Κίεβο.