ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τροχαία ατυχήματα: Μόλις το 54% των Ελλήνων οδηγών φορά ζώνη ασφαλείας - Αύξηση της χρήσης κινητού τηλεφώνου
Ειδήσεις
18:15 - 04 Σεπ 2025

Τροχαία ατυχήματα: Μόλις το 54% των Ελλήνων οδηγών φορά ζώνη ασφαλείας - Αύξηση της χρήσης κινητού τηλεφώνου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών παραμένουν τα τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα. Παράλληλα, η συνολική χρήση ζώνης ασφαλείας φτάνει μόλις στο 54%, ενώ στα πίσω καθίσματα περιορίζεται στο 21%, με τη χρήση κράνους από τους οδηγούς δικύκλων να ανέρχεται στο 75% και να πέφτει στο 46% στους συνεπιβάτες.

Τα σοβαρά ζητήματα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα αναδείχθηκαν με βάση πρόσφατη μελέτη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», στο πλαίσιο του προγράμματος «Driving Change: Towards Safe and Sustainable Mobility». Η μελέτη καταγράφει την πραγματική συμπεριφορά οδηγών και επιβατών στους ελληνικούς δρόμους, με έμφαση στη χρήση ζωνών ασφαλείας, κρανών και κινητών τηλεφώνων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

  • Μόλις το 54% των Ελλήνων οδηγών και επιβατών φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ η χρήση στα πίσω καθίσματα περιορίζεται στο 21%.

  • Οι οδηγοί δικύκλων φορούν κράνος στο 75% των περιπτώσεων, αλλά η χρήση του από τους συνεπιβάτες πέφτει στο 46%.

  • Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση φτάνει το 13%, με τάση αύξησης, κυρίως μεταξύ οδηγών που ταξιδεύουν μόνοι τους.

Η μελέτη βασίστηκε σε παρατηρήσεις περισσότερων από 16.000 οχημάτων, αποτυπώνοντας τα πραγματικά πρότυπα συμπεριφοράς στους ελληνικούς δρόμους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών στην Ελλάδα και αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου στη χώρα. Παράλληλα, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θανάτους οδηγών μοτοσικλετών, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, τόνισε την ανάγκη για συντονισμένη δράση όλων των φορέων —πολιτείας, τοπικών αρχών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών— με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού εθνικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Ενισχυμένους ελέγχους και παρακολούθηση, με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.

  • Σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και στοχευμένες συνεργασίες με δήμους και άλλους φορείς.

  • Συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσίευση δεικτών οδικής ασφάλειας, ώστε να εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα για την πολιτική οδικής ασφάλειας.

Συνολικά, τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι τα στατιστικά δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά αντικατοπτρίζουν πραγματικές χαμένες ζωές και οικογένειες που θρηνούν τους αγαπημένους τους, και δείχνουν την επείγουσα ανάγκη για λήψη μέτρων που θα μειώσουν τα τροχαία δυστυχήματα και θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας
Εργασιακά

Στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας

Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με εκπροσώπους του ΣΕΒΤ – Δέσμευση για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με εκπροσώπους του ΣΕΒΤ – Δέσμευση για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα

Τσάφος: Στόχος η διατήρηση των χαμηλών τιμών ενέργειας - Η σημασία των διασυνδέσεων
Πολιτική

Τσάφος: Στόχος η διατήρηση των χαμηλών τιμών ενέργειας - Η σημασία των διασυνδέσεων

Κάρας (ΟΠΑΠ): Επιτυχής εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής - Σημαντικό προμέρισμα για τους μετόχους
Αναλύσεις

Κάρας (ΟΠΑΠ): Επιτυχής εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής - Σημαντικό προμέρισμα για τους μετόχους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας
Ειδήσεις

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας
Ειδήσεις

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 39% στους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα το Μάρτιο
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 39% στους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα το Μάρτιο

Ηλεκτρικά πατίνια: Η αύξηση των τροχαίων, οι προβλέψεις του ΚΟΚ και η πολιτική αντιπαράθεση
Ειδήσεις

Ηλεκτρικά πατίνια: Η αύξηση των τροχαίων, οι προβλέψεις του ΚΟΚ και η πολιτική αντιπαράθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 19:59

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 19:41

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ