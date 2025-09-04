Τροχαία ατυχήματα: Μόλις το 54% των Ελλήνων οδηγών φορά ζώνη ασφαλείας - Αύξηση της χρήσης κινητού τηλεφώνου

Η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών παραμένουν τα τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα. Παράλληλα, η συνολική χρήση ζώνης ασφαλείας φτάνει μόλις στο 54%, ενώ στα πίσω καθίσματα περιορίζεται στο 21%, με τη χρήση κράνους από τους οδηγούς δικύκλων να ανέρχεται στο 75% και να πέφτει στο 46% στους συνεπιβάτες.

Τα σοβαρά ζητήματα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα αναδείχθηκαν με βάση πρόσφατη μελέτη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», στο πλαίσιο του προγράμματος «Driving Change: Towards Safe and Sustainable Mobility». Η μελέτη καταγράφει την πραγματική συμπεριφορά οδηγών και επιβατών στους ελληνικούς δρόμους, με έμφαση στη χρήση ζωνών ασφαλείας, κρανών και κινητών τηλεφώνων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

Μόλις το 54% των Ελλήνων οδηγών και επιβατών φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ η χρήση στα πίσω καθίσματα περιορίζεται στο 21%.





Οι οδηγοί δικύκλων φορούν κράνος στο 75% των περιπτώσεων, αλλά η χρήση του από τους συνεπιβάτες πέφτει στο 46%.





Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση φτάνει το 13%, με τάση αύξησης, κυρίως μεταξύ οδηγών που ταξιδεύουν μόνοι τους.

Η μελέτη βασίστηκε σε παρατηρήσεις περισσότερων από 16.000 οχημάτων, αποτυπώνοντας τα πραγματικά πρότυπα συμπεριφοράς στους ελληνικούς δρόμους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών στην Ελλάδα και αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου στη χώρα. Παράλληλα, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θανάτους οδηγών μοτοσικλετών, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, τόνισε την ανάγκη για συντονισμένη δράση όλων των φορέων —πολιτείας, τοπικών αρχών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών— με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού εθνικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Ενισχυμένους ελέγχους και παρακολούθηση, με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.





Σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και στοχευμένες συνεργασίες με δήμους και άλλους φορείς.





Συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσίευση δεικτών οδικής ασφάλειας, ώστε να εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα για την πολιτική οδικής ασφάλειας.

Συνολικά, τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι τα στατιστικά δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά αντικατοπτρίζουν πραγματικές χαμένες ζωές και οικογένειες που θρηνούν τους αγαπημένους τους, και δείχνουν την επείγουσα ανάγκη για λήψη μέτρων που θα μειώσουν τα τροχαία δυστυχήματα και θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα.