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Οι ΗΠΑ στέλνουν 10 μαχητικά F-35 στο Πουέρτο Ρίκο για επιχειρήσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών
Ειδήσεις
11:34 - 05 Σεπ 2025

Οι ΗΠΑ στέλνουν 10 μαχητικά F-35 στο Πουέρτο Ρίκο για επιχειρήσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών

Reporter.gr Newsroom
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Οι ΗΠΑ διέταξαν την αποστολή 10 μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροδρόμιο του Πουέρτο Ρίκο για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη θα προστεθούν στην ήδη ισχυρή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποιεί την προεκλογική του υπόσχεση να καταπολεμήσει τις ομάδες που κατηγορεί για τη διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη της Παρασκευής έρχεται τρεις ημέρες μετά την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων σε ένα σκάφος που, σύμφωνα με τον Τραμπ, μετέφερε «τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών» από τη Βενεζουέλα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άτομα. Η επίθεση φαίνεται να έθεσε τις βάσεις για μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία στη Λατινική Αμερική.

Οι πηγές του Reuters ανέφεραν ότι τα 10 μαχητικά αεροσκάφη αποστέλλονται για να διεξάγουν επιχειρήσεις κατά συγκεκριμένων ναρκοτρομοκρατικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη νότια Καραϊβική. Τα αεροσκάφη αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, ανέφεραν.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στη νότια Καραϊβική τις τελευταίες εβδομάδες, με στόχο την εφαρμογή της σκληρής πολιτικής του Τραμπ. Επτά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και ένα πυρηνικό υποβρύχιο ταχείας επίθεσης βρίσκονται ήδη στην περιοχή ή αναμένεται να φτάσουν σύντομα, μεταφέροντας περισσότερους από 4.500 ναύτες και πεζοναύτες.

Η συγκέντρωση δυνάμεων έχει ασκήσει πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, τον οποίο ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχει αποκαλέσει «αρχηγό ενός ναρκοκράτους». Ο Μαδούρο, σε συνέντευξη Τύπου στο Καράκας τη Δευτέρα (1/9), δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «επιδιώκουν μια αλλαγή καθεστώτος μέσω στρατιωτικής απειλής».

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