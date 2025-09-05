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Θλίψη στη βρετανική βασιλική οικογένεια: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών
Ειδήσεις
15:59 - 05 Σεπ 2025

Θλίψη στη βρετανική βασιλική οικογένεια: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Η βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας βυθίστηκε στη θλίψη από τον θάνατο της Δούκισσας του Κεντ, η οποία απεβίωσε το βράδυ της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 92 ετών. 

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε με λύπη την απώλεια της Katharine Lucy Mary Worsley, Δούκισσας του Κεντ, συζύγου του Δούκα του Κεντ και ξαδέλφου της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ.

«Με βαθιά θλίψη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας της Δούκισσας του Κεντ», ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. «Η Αυτού Μεγαλειότης απεβίωσε ειρηνικά χθες το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και όλα τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας ενώνονται με τον Δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του στο πένθος για την απώλειά της και στη θερμή ανάμνηση της δια βίου αφοσίωσής της σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους συνδέθηκε, του πάθους της για τη μουσική και της ενσυναίσθησής της για τους νέους ανθρώπους».

Ως ένδειξη πένθους, η σημαία στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ κυματίζει μεσίστια, ενώ αναρτήθηκε και επίσημη ανακοίνωση στα κιγκλιδώματα της βασιλικής κατοικίας.

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