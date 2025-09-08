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Βρετανία: Πιθανός περιορισμός στις βίζες για χώρες που αρνούνται επαναπατρισμούς
Ειδήσεις
16:47 - 08 Σεπ 2025

Βρετανία: Πιθανός περιορισμός στις βίζες για χώρες που αρνούνται επαναπατρισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Η Βρετανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (8/9) ότι ενδέχεται να μειώσει τον αριθμό των θεωρήσεων που χορηγεί σε χώρες που δεν δέχονται την επιστροφή μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής.

Η νέα υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Shabana Mahmood, δήλωσε ότι οι ομόλογοί της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία – μια δεκαετής συνεργασία ανταλλαγής πληροφοριών γνωστή ως «Five Eyes» – συμφώνησαν στις αρχές αυτές κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λονδίνο.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διόρισε τη Mahmood στη θέση αυτή την Παρασκευή (5/9), στο πλαίσιο ανασχηματισμού της κυβέρνησής του, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική από το κοινό για το θέμα της μετανάστευσης και την άφιξη μεταναστών μέσω παράνομων διαβάσεων με μικρά σκάφη.

«Αυτή η ανακοίνωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια των συνόρων μας. Εάν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα σας απελάσουμε. Εάν οι χώρες αρνηθούν να δεχτούν πίσω τους πολίτες τους, θα λάβουμε μέτρα», δήλωσε η Mahmood σε ανακοίνωσή του.

«Αυτό σημαίνει ότι θα πούμε στις χώρες που δεν δέχονται πίσω τους πολίτες τους ότι δεν θα επιτρέψουμε απλώς να παραμείνουν οι νόμοι μας ανεφάρμοστοι, ότι πρέπει να συνεργαστούν», δήλωσε σε συνέντευξή της σε τηλεοπτικά κανάλια. «Και αν η περικοπή των θεωρήσεων είναι ένας από τους τρόπους για να το επιτύχουμε αυτό, τότε θα κάνω ό,τι χρειαστεί».

Τα αυστηρά μέτρα των ΗΠΑ ως πρότυπο για άλλες χώρες

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, η οποία έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην καταστολή της παράνομης μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ότι οι χώρες συμφώνησαν να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με το ποινικό ιστορικό των μεταναστών και να συνεργαστούν κατά των καρτέλ «χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εταιρείες τεχνολογίας για να διαδώσουν το μήνυμά τους».

«Πρέπει να είμαστε εξίσου επιθετικοί στη συνεργασία μας για να αντισταθμίσουμε τέτοιου είδους νέες εξελίξεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Νοέμ υπερασπίστηκε την κράτηση εκατοντάδων εργαζομένων, κυρίως από τη Νότια Κορέα, σε ένα εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών αυτοκινήτων της Hyundai, που βρίσκεται υπό κατασκευή στην Τζόρτζια, την περασμένη Πέμπτη (4/9), λέγοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί το νόμο και προσθέτοντας ότι τα σκληρά μέτρα των ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσουν έμπνευση για άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο.

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