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Alpha Bank: Ανάπτυξη, Παιδεία και Πολιτισμός στο επίκεντρο της παρουσίας στη Θεσσαλονίκη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:14 - 08 Σεπ 2025

Alpha Bank: Ανάπτυξη, Παιδεία και Πολιτισμός στο επίκεντρο της παρουσίας στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
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Η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Διοίκησης της Alpha Bank, με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρη Τσιτσιράγκο και το Deputy CEO, Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, να ηγούνται σειράς επαφών και επισκέψεων. 

Μαζί με τον Chief Retail Client Strategies Officer, Παναγιώτη Γεωργιόπουλο και την Chief Retail Distribution Officer, Μαρία Παπαγεωργίου, επισκέφθηκαν το νέο Business Center HUB26, τα γραφεία Private Banking και Καταστήματα της Τράπεζας, ενώ συναντήθηκαν με εκπροσώπους φορέων της Παιδείας και του Πολιτισμού.

«Η δύναμη της Alpha Bank είναι οι άνθρωποί της. Επενδύουμε συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό μας και φροντίζουμε να βρισκόμαστε κοντά σε όλους τους εργαζόμενους, μέσα από ανοιχτή επικοινωνία και τακτικές συναντήσεις μαζί τους. Με τη νέα εταιρική μας κουλτούρα, που δίνει έμφαση στην αριστεία, την αποτελεσματικότητα, τη συνεργασία, την ενδυνάμωση και την καινοτομία, διαμορφώνουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει, ενώνει και προετοιμάζει την Τράπεζα για το μέλλον», δήλωσε ο κ. Τσιτσιράγκος.

HUB26: Το νέο κέντρο δραστηριότητας της Alpha Bank στη Θεσσαλονίκη

Το Business Center HUB26 αποτελεί υπερσύγχρονο κτίριο υψηλών προδιαγραφών, όπου ολοκληρώθηκε πρόσφατα η μετεγκατάσταση όλων των Επιχειρησιακών Περιοχών της Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα χτυπά η «καρδιά» της Alpha Bank, συγκεντρώνοντας σε έναν ενιαίο, σύγχρονο χώρο τις δυνάμεις της Τράπεζας στην πόλη. Από το HUB26 θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται οι στρατηγικές που στηρίζουν την ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, θα ενισχύεται η εξυπηρέτηση των Πελατών, ενώ θα καλλιεργείται ένα περιβάλλον συνεργασίας και καινοτομίας για τους ανθρώπους της Alpha Bank. Το νέο αυτό κέντρο δραστηριότητας δεν είναι απλώς ένα κτίριο, αλλά ένας χώρος που εκφράζει την παρουσία, τη δέσμευση και το όραμα της Τράπεζας για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.

Alpha Bank και ΕΛΤΑ: Στρατηγική συνεργασία για πρόσβαση σε σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Παπαγαρυφάλλου συμμετείχε σε κοινή συνέντευξη με τον CEO των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρη Σκλήκα, παρουσιάζοντας τη στρατηγική συνεργασία που διευρύνει την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ πόλεων και περιφέρειας.

Ο Deputy CEO της Alpha Bank δήλωσε: «Με τη συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ δίνουμε απάντηση σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: τη χρηματοπιστωτική ένταξη. Ο οικείος ρόλος του ταχυδρομείου, ενισχυμένος τώρα με νέα ψηφιακά και χρηματοοικονομικά εργαλεία, κάνει το banking πιο προσιτό, συνδυάζοντας το γνώριμο με το καινοτόμο. Η συνεργασία μας αποτελεί την αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός νέου οικοσυστήματος που συνδυάζει μεταφορές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύγχρονη τεχνολογία και συστήματα πληρωμών, παρέχοντας σε πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ολιστικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα».

Στήριξη της τοπικής οικονομίας

Κατά την επίσκεψή τους στα Καταστήματα της Θεσσαλονίκης, τα Στελέχη της Διοίκησης συνομίλησαν με το Προσωπικό του Δικτύου, με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής αγοράς.

«Η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Μακεδονία είναι στρατηγικός κόμβος ανάπτυξης. Προτεραιότητά μας είναι να υποστηρίξουμε τους Πελάτες μας στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους στόχων, συνδυάζοντας τη γνώση της τοπικής αγοράς με την εξειδίκευση των ανθρώπων μας, ως η Τράπεζα της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Η επίσκεψη ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του Δικτύου στην πορεία ανάπτυξης της Τράπεζας, καθώς και το νέο πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας που διαμορφώνεται, με την ανάληψη καθηκόντων από τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Παναγιώτη Γεωργιόπουλο στη λιανική τραπεζική.

Παιδεία και Πολιτισμός

Ο κύκλος επαφών της Διοίκησης της Alpha Bank στην Κεντρική Μακεδονία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο 29ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, που ανακαινίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς και με συναντήσεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δέσμευση της Τράπεζας να ενισχύει την πρόοδο και την κοινωνική ευημερία.

Η Alpha Bank αποτελεί εταίρο στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ως μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες που χρηματοδοτούν την ανακαίνιση 430 δημόσιων σχολικών κτιρίων σε όλη την Ελλάδα. Κατά την επίσκεψη στο τοπικό σχολείο, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και ο Deputy CEO, μαζί με τον Communications and Corporate Affairs Director, Γιώργο Τερζή, συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ), Τιμολέοντα Κατσίπο και Αθανάσιο Γιάνναρη, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τις παρεμβάσεις και τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των δυνατοτήτων που προσφέρονται στους μαθητές.

Σχολιάζοντας την κοινή δράση των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, ο Πρόεδρος της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, σημείωσε: «Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ενώνουμε δυνάμεις και συνεισφέρουμε έως €400 εκατ. την τετραετία 2024–2027, ώστε περισσότερα από 2.500 σχολεία σε όλη τη χώρα να αποκτήσουν ασφαλείς, σύγχρονες και καθολικά προσβάσιμες υποδομές. Στην Alpha Bank πιστεύουμε ακράδαντα πως η επένδυση στην Παιδεία είναι η πιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον της χώρας. Και «Μαζί» μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες μάθησης και ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά».

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης, με την Πρόεδρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Χρίστο Γαλιλαία. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτισμός για όλους», η Alpha Bank διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αποτελώντας υποστηρικτή του από το 2003. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παραγωγές, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (MOYSA), αλλά και την καθιέρωση καθολικά προσβάσιμων πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, υποστηρίζει τον κύκλο εκδηλώσεων «Συγγραφείς του Κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο», ενισχύοντας τον πολιτισμικό διάλογο και τη συμμετοχή του κοινού.

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