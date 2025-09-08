Συνάντηση Μητσοτάκη - Ιερώνυμου στο Μέγαρο Μαξίμου

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο είχε σήμερα (8/9) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, με τον οποίο συζήτησαν κάποιες εκκρεμότητες με την ευκαιρία της αρχής του πολιτικού και εκκλησιαστικού έτους, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, «με πολλή χαρά και αισθήματα αγάπης», αναφέροντας πως «είμαστε στην αρχή, εξάλλου, και του πολιτικού αλλά και του εκκλησιαστικού έτους, οπότε είναι πάλι μια ευκαιρία να συζητήσουμε για τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε και να επανεπιβεβαιώσουμε, πιστεύω, το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Με τη σειρά του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς όπως σχολίασε «μέσα στο βάρος των πολλών σας προβλημάτων βρίσκετε τον χρόνο, κάθε φορά που χρειάζεται, να τα λέμε και να συναποφασίζουμε, με πολλή χαρά».