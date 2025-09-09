Επανάσταση της Gen Z στο Νεπάλ: Στις φλόγες το κοινοβούλιο – Απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα

Εικόνες χάους μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα από το Νεπάλ, παρά την παραίτηση του πρωθυπουργού, Κ.Π. Σάρμα Όλι.

Η «Generation Z» του Νεπάλ και χιλιάδες πολίτες ξεσηκώθηκαν τις προηγούμενες ημέρας ενάντια στην κυβέρνηση που έχει επιλέξει την καταστολή και την αυταρχική λογοκρισία, απαγορεύοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καλύπτοντας μια βαθιά ριζωμένη διαφθορά.

Οι συγκρούσεις στους δρόμους του Νεπάλ προκάλεσαν το θάνατο 19 ατόμων, με τον πρωθυπουργό της χώρας να ανακοινώνει ότι παραιτείται.

Η ένταση, ωστόσο, δεν εκτονώθηκε. Αντίθετα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «εκατοντάδες άνθρωποι εισέβαλαν στην περίμετρο του κοινοβουλίου και έβαλαν φωτιά στο κύριο κτίριο», στο Κατμαντού.

Σύμφωνα με το Reuters, νεαροί εισήλθαν στο συγκρότημα του κοινοβουλίου με το άκουσμα των νέων για την παραίτηση του πρωθυπουργού, υψώνοντας τα χέρια στον αέρα και φωνάζοντας συνθήματα καθώς καπνός αναδυόταν από τμήματα του κτιρίου.

Photo of the day: Nepal’s parliament on fire



Nepal’s president has accepted the resignation of Prime Minister Sharma Oli, demanded by protesters.



The government has effectively been overthrown — officials and ministers are fleeing in fear of consequences.



More than 500 people… https://t.co/EgAoauMAXG pic.twitter.com/nSehYuT40Z — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας απομακρύνθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες (ακόμα και με τη χρήση ελικοπτέρων), καθώς η οργή κατά της κυβέρνησης διογκώθηκε στους δρόμους και το αεροδρόμιο του Κατμαντού έκλεισε.

PARECE O VIETNÃ! ??



Helicópteros indianos HAL Dhruv são usados para evacuar políticos no Nepal após manifestantes promoverem revolta popular e invadirem as residências de membros do Executivo e do Parlamento@eixopolitico @hoje_no pic.twitter.com/AyZFbMbrIv September 9, 2025