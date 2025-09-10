Δικαστικό «μπλόκο» στην αποπομπή της Λίζα Κουκ από τη Fed - Προσωρινή νίκη απέναντι στον Τραμπ

Ομοσπονδιακή δικαστής στην Ουάσιγκτον ανέστειλε την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve). Η απόφαση αυτή επιτρέπει στην Κουκ να παραμείνει στη θέση της εν μέσω της νομικής της μάχης, εξασφαλίζοντας προς το παρόν τη συμμετοχή της στην κρίσιμη συνεδρίαση της Fed στις 16–17 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να συζητηθεί το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να ασκήσει άμεσα έφεση, με την υπόθεση να έχει πιθανότητες να φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η νομική βάση της απόφασης

Η δικαστής Τζία Κομπ έκρινε ότι οι κατηγορίες περί παρατυπιών σε στεγαστικά δάνεια δεν αποτελούν «επαρκή αιτία» για απομάκρυνση (“for cause”) σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Fed. Επιπλέον, επεσήμανε πως η διαδικασία αποπομπής ενδέχεται να παραβίασε τα συνταγματικά δικαιώματα της Κουκ ως προς τη δίκαιη δικονομική μεταχείριση.

«Η καλύτερη ερμηνεία της διάταξης ‘for cause’ περιορίζει τους λόγους απομάκρυνσης σε θέματα που σχετίζονται με την υπηρεσιακή συμπεριφορά και τα καθήκοντα του μέλους», σημείωσε.

Ο δικηγόρος της Κουκ, Αμπ Λόουελ, υπογράμμισε ότι η απόφαση ενισχύει την ανεξαρτησία της Fed από πολιτικές πιέσεις, προειδοποιώντας ότι η αποπομπή της χωρίς αποδείξεις θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι κατηγορίες και η απάντηση

Η απόφαση του Τραμπ βασίστηκε σε καταγγελίες του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στεγαστικής Χρηματοδότησης (FHFA), Μπιλ Πούλτε. Οι κατηγορίες αφορούν ψευδείς δηλώσεις περί «κύριας κατοικίας» σε ακίνητα στο Μίσιγκαν, τη Τζόρτζια και τη Μασαχουσέτη, προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτεροι όροι δανεισμού το 2021.

Η Κουκ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για γραφειοκρατικό λάθος χωρίς δόλο ή ζημία. Η νομική της ομάδα κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενη κίνηση με στόχο τον έλεγχο της Fed από τον Τραμπ, ο οποίος έχει ιστορικό πιέσεων προς την Τράπεζα για μείωση επιτοκίων και στο παρελθόν είχε εξετάσει ακόμη και την αποπομπή του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για πιθανή απάτη, αλλά απέφυγε να σχολιάσει τη δικαστική εξέλιξη. Η Fed, από την πλευρά της, αρκέστηκε να δηλώσει πως θα σεβαστεί την απόφαση του δικαστηρίου.

Η δικαστής Κομπ απέρριψε αίτημα του Υπουργείου για αναστολή της απόφασης έως την εκδίκαση της έφεσης, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα νομική μάχη σε ανώτερα δικαστήρια. Όπως σημείωσε, το δημόσιο συμφέρον υπαγορεύει τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Fed, ενώ η παραμονή της Κουκ στη θέση της συμβάλλει στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.