ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δικαστικό «μπλόκο» στην αποπομπή της Λίζα Κουκ από τη Fed - Προσωρινή νίκη απέναντι στον Τραμπ
Ειδήσεις
09:52 - 10 Σεπ 2025

Δικαστικό «μπλόκο» στην αποπομπή της Λίζα Κουκ από τη Fed - Προσωρινή νίκη απέναντι στον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ομοσπονδιακή δικαστής στην Ουάσιγκτον ανέστειλε την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve). Η απόφαση αυτή επιτρέπει στην Κουκ να παραμείνει στη θέση της εν μέσω της νομικής της μάχης, εξασφαλίζοντας προς το παρόν τη συμμετοχή της στην κρίσιμη συνεδρίαση της Fed στις 16–17 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να συζητηθεί το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να ασκήσει άμεσα έφεση, με την υπόθεση να έχει πιθανότητες να φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η νομική βάση της απόφασης

Η δικαστής Τζία Κομπ έκρινε ότι οι κατηγορίες περί παρατυπιών σε στεγαστικά δάνεια δεν αποτελούν «επαρκή αιτία» για απομάκρυνση (“for cause”) σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Fed. Επιπλέον, επεσήμανε πως η διαδικασία αποπομπής ενδέχεται να παραβίασε τα συνταγματικά δικαιώματα της Κουκ ως προς τη δίκαιη δικονομική μεταχείριση.

«Η καλύτερη ερμηνεία της διάταξης ‘for cause’ περιορίζει τους λόγους απομάκρυνσης σε θέματα που σχετίζονται με την υπηρεσιακή συμπεριφορά και τα καθήκοντα του μέλους», σημείωσε.

Ο δικηγόρος της Κουκ, Αμπ Λόουελ, υπογράμμισε ότι η απόφαση ενισχύει την ανεξαρτησία της Fed από πολιτικές πιέσεις, προειδοποιώντας ότι η αποπομπή της χωρίς αποδείξεις θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι κατηγορίες και η απάντηση

Η απόφαση του Τραμπ βασίστηκε σε καταγγελίες του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στεγαστικής Χρηματοδότησης (FHFA), Μπιλ Πούλτε. Οι κατηγορίες αφορούν ψευδείς δηλώσεις περί «κύριας κατοικίας» σε ακίνητα στο Μίσιγκαν, τη Τζόρτζια και τη Μασαχουσέτη, προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτεροι όροι δανεισμού το 2021.

Η Κουκ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για γραφειοκρατικό λάθος χωρίς δόλο ή ζημία. Η νομική της ομάδα κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενη κίνηση με στόχο τον έλεγχο της Fed από τον Τραμπ, ο οποίος έχει ιστορικό πιέσεων προς την Τράπεζα για μείωση επιτοκίων και στο παρελθόν είχε εξετάσει ακόμη και την αποπομπή του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για πιθανή απάτη, αλλά απέφυγε να σχολιάσει τη δικαστική εξέλιξη. Η Fed, από την πλευρά της, αρκέστηκε να δηλώσει πως θα σεβαστεί την απόφαση του δικαστηρίου.

Η δικαστής Κομπ απέρριψε αίτημα του Υπουργείου για αναστολή της απόφασης έως την εκδίκαση της έφεσης, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα νομική μάχη σε ανώτερα δικαστήρια. Όπως σημείωσε, το δημόσιο συμφέρον υπαγορεύει τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Fed, ενώ η παραμονή της Κουκ στη θέση της συμβάλλει στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 09:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι αποκάλυψε το «βιβλίο γενεθλίων» του Έπσταϊν - Το σκίτσο που «καίει» τον Τραμπ
Ειδήσεις

Τι αποκάλυψε το «βιβλίο γενεθλίων» του Έπσταϊν - Το σκίτσο που «καίει» τον Τραμπ

Τα χρηματιστήρια Ασίας - Ειρηνικού σε ανοδική τροχιά: Ο Kospi σκαρφάλωσε σε ιστορικά υψηλά
Χρηματιστήρια

Τα χρηματιστήρια Ασίας - Ειρηνικού σε ανοδική τροχιά: Ο Kospi σκαρφάλωσε σε ιστορικά υψηλά

Attica Group: Το πλάνο πράσινης μετάβασης, οι νέες ναυπηγήσεις και το «σήμα» για επενδύσεις
Ναυτιλία

Attica Group: Το πλάνο πράσινης μετάβασης, οι νέες ναυπηγήσεις και το «σήμα» για επενδύσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι
Ειδήσεις

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ
Ειδήσεις

«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:59

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ