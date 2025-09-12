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Σουηδία: Πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 8,6 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία
Ειδήσεις
13:00 - 12 Σεπ 2025

Σουηδία: Πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 8,6 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σημαντικό πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αξίας 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 7,33 δισ. ευρώ), για τα έτη 2026 και 2027. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς το Κίεβο συνεχίζει να αναζητά υποστήριξη από τους διεθνείς συμμάχους του για να αντιμετωπίσει την εισβολή της Ρωσίας.

Ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας, Πολ Τζόνσον, σε συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι «αυτό υπογραμμίζει τη σταθερή μας υποστήριξη προς το Κίεβο». Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η στρατιωτική βοήθεια θα συνεχιστεί ακόμη και σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Σουηδίας, η βοήθεια θα αυξηθεί σε 40 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 4,27 δισ. δολάρια) ετησίως για τα επόμενα δύο χρόνια. Το νέο πακέτο περιλαμβάνει 18 μονάδες πυροβολικού Archer με πυρομαχικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, συστήματα αεράμυνας και εξοπλισμό παράκτιας επιτήρησης.

Η Σουηδία αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο δωρητή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μεταξύ των χωρών της ΕΕ, σε σχέση με το ΑΕΠ της, σύμφωνα με το γερμανικό Ινστιτούτο ερευνών Kiel. Την ίδια στιγμή, η Γερμανία αναδεικνύεται σε μεγαλύτερο προμηθευτή στρατιωτικής βοήθειας για το Κίεβο, ξεπερνώντας ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα του είναι πλέον «ο μεγαλύτερος υποστηρικτής» της Ουκρανίας, με συνολικό ποσό περίπου 9 δισεκατομμυρίων ευρώ (10,5 δισ. δολάρια) να έχει διατεθεί από τον γερμανικό προϋπολογισμό για στρατιωτική βοήθεια.

Η κίνηση της Σουηδίας έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την αμυντική στήριξη προς την Ουκρανία, εν μέσω συνεχών προκλήσεων από τη ρωσική εισβολή, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διεθνών συμμάχων για την ασφάλεια και την αμυντική ικανότητα του Κιέβου.

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