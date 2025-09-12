Η Microsoft διαχωρίζει το Teams από το Office 365

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Microsoft για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με τον ανταγωνισμό που σχετίζονται με την πλατφόρμα Teams, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, η Microsoft θα διαθέσει εκδόσεις των πακέτων Office 365 και Microsoft 365 χωρίς το Teams και σε μειωμένη τιμή, μεταξύ άλλων αλλαγών.

Η Nanna-Louise Linde, αντιπρόεδρος της Microsoft για ευρωπαϊκές κυβερνητικές υποθέσεις, δήλωσε: «Εκτιμούμε το διάλογο με την Επιτροπή που οδήγησε σε αυτή τη συμφωνία και τώρα προχωράμε στην άμεση και πλήρη εφαρμογή αυτών των νέων υποχρεώσεων».

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ άνοιξαν έρευνα μετά από καταγγελία της Slack Technologies Inc, που τώρα ανήκει στην Salesforce Inc. Η γερμανική ανταγωνιστική εταιρεία alfaview υπέβαλε, επίσης, παρόμοια καταγγελία.

Η προκαταρκτική απόφαση των ρυθμιστικών αρχών ήταν ότι η Microsoft είχε παραχωρήσει στο Teams αδικαιολόγητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είχε περιορίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντων επικοινωνίας και συνεργασίας που βασίζονται στο cloud, όταν συνδύασε το Teams με εφαρμογές παραγωγικότητας, όπως το Word, το Excel, το PowerPoint και το Outlook.

Η Microsoft αποσύνδεσε το Teams από το Office μετά την έναρξη της έρευνας της ΕΕ, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές έκριναν ότι οι αλλαγές ήταν ανεπαρκείς.