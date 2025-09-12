ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση κατά 34,1% στις κενές θέσεις εργασίας το 2ο τρίμηνο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας (εκτός Πρωτογενή Τομέα και Δραστηριοτήτων Νοικοκυριών) για το Β’ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας σημαντική κάμψη σε σχέση με πέρυσι.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κενών Θέσεων Εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, για το B ́ τρίμηνο 2025.

Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το Β’ τρίμηνο 2025 παρουσιάζει μείωση κατά 34,1% σε σύγκριση με το Β ́ τρίμηνο 2024 (38.834 και 58.941 αντίστοιχα), έναντι αύξησης 58,8% που παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β’ τριμήνου έτους 2024 προς το Β’ τρίμηνο 2023.

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται οι Κενές Θέσεις Εργασίας και η ετήσια μεταβολή για κάθε τρίμηνο της περιόδου 2009-2025, ενώ στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι Κενές Θέσεις Εργασίας και η ετήσια μεταβολή μόνο για το Β’ τρίμηνο των ετών 2009-2025.