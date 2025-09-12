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Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις - Η πόλη είναι «βαθιά ταραγμένη»
Ειδήσεις
16:58 - 12 Σεπ 2025

Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις - Η πόλη είναι «βαθιά ταραγμένη»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (12/9) ότι θα στείλει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα εγκληματικότητας στην περιοχή, με την υποστήριξη του δημάρχου και του κυβερνήτη.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News Channel ότι «ο δήμαρχος είναι ευχαριστημένος» και «ο κυβερνήτης είναι ευχαριστημένος» για την επικείμενη αποστολή. Είπε ότι η πόλη είναι «βαθιά ταραγμένη» και «θα το διορθώσουμε όπως κάναμε στην Ουάσιγκτον», όπου έστειλε την Εθνική Φρουρά και ενίσχυσε την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Από τότε που έστειλε την Εθνική Φρουρά στο Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την πρόθεσή του να στείλει στρατεύματα σε άλλες πόλεις της χώρας — συμπεριλαμβανομένων του Σικάγου και της Βαλτιμόρης — ισχυριζόμενος ότι είναι απαραίτητα για την καταστολή της εγκληματικότητας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα προτιμούσε η Εθνοφρουρά να πάει στο Σικάγο», όπου οι τοπικοί πολιτικοί έχουν αντισταθεί σθεναρά στα σχέδιά του, αλλά υπονόησε ότι είναι ένα «εχθρικό» μέρος με «επαγγελματίες ταραξίες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έστειλε για πρώτη φορά στρατεύματα στο Λος Άντζελες στις αρχές Ιουνίου, παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, θέτοντας την Εθνική Φρουρά της Καλιφόρνιας υπό ομοσπονδιακή δικαιοδοσία, γνωστή ως «Τίτλος 10», για να προστατεύσει την ομοσπονδιακή περιουσία από διαμαρτυρίες για τις επιδρομές μετανάστευσης.

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