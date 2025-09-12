ΗΠΑ: Σε χαμηλό τετραμήνου η καταναλωτική εμπιστοσύνη το Σεπτέμβριο

Το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα το Σεπτέμβριο, καθώς οι καταναλωτές αντιλήφθηκαν αυξανόμενους κινδύνους για τις επιχειρηματικές συνθήκες, την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό.

Η Έρευνα Καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/9) ότι ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης υποχώρησε στο 55,4 αυτό το μήνα, το χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο, από 58,2 τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ένα επίπεδο 58,0, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

«Οι καταναλωτές συνεχίζουν να παρατηρούν πολλαπλές ευπάθειες στην οικονομία, με αυξανόμενους κινδύνους για τις επιχειρηματικές συνθήκες, τις αγορές εργασίας και τον πληθωρισμό», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Joanne Hsu, διευθύντρια των ερευνών καταναλωτών.

«Ομοίως, οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται κινδύνους και για τα πορτοφόλια τους. Τόσο τα τρέχοντα όσο και τα αναμενόμενα προσωπικά οικονομικά μειώθηκαν κατά περίπου 8% αυτό το μήνα. Η εμπορική πολιτική παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για τους καταναλωτές, με περίπου το 60% των καταναλωτών να παρέχουν αυθόρμητα σχόλια σχετικά με τους δασμούς κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, χωρίς να έχει σημειωθεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα».

Η μέτρηση της έρευνας για τις προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με τον πληθωρισμό για το επόμενο έτος παρέμεινε αμετάβλητη στο 4,8% αυτό το μήνα. Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό τα επόμενα πέντε χρόνια αυξήθηκαν στο 3,9% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, τα νοικοκυριά εμφανίζονται απαισιόδοξα για την πορεία της οικονομίας, εκφράζοντας ανησυχίες ότι τα επιθετικά δασμολογικά μέτρα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών των αγαθών και σε μείωση της αγοραστικής τους δύναμης.