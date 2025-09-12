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Θέατρο του Νέου Κόσμου: 14 παραστάσεις σε 3 θέατρα και 5 σκηνές – Με Early Bird προσφορά
Magazino
17:25 - 12 Σεπ 2025

Θέατρο του Νέου Κόσμου: 14 παραστάσεις σε 3 θέατρα και 5 σκηνές – Με Early Bird προσφορά

Reporter.gr Newsroom
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Διεθνείς συνεργασίες, έργα που παίζονται πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή αλλά και επαναλήψεις επιτυχημένων παραστάσεων μάς περιμένουν την νέα σεζόν στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.  

Μια συναρπαστική θεατρική σεζόν ξεκινάει για το Θέατρο του Νέου Κόσμου με 14 παραστάσεις σε 3 θέατρα και 5 σκηνές.

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου, το Θέατρο Κνωσός και το Θέατρο Χώρα θα φιλοξενήσουν σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, έργα άπαιχτα στην ελληνική σκηνή αλλά και επαναλήψεις επιτυχημένων παραστάσεων, ενώ οι σκηνές του Θεάτρου του Νέου Κόσμου θα αποτελέσουν, όπως κάθε χρόνο, βήμα έκφρασης και ανάδειξης καλλιτεχνών της νέας γενιάς.

Ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός της φετινής θεατρικής σεζόν η συνεργασία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με το φημισμένο θέατρο της βερολινέζικης Schaubühne και τον εμβληματικό και ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ελλάδα σκηνοθέτη Τόμας Όστερμάιερ, που θα παρουσιάσει στο Θέατρο Κνωσός τον Εχθρό του Λαού του Χένρικ Ίψεν, σε δική του διασκευή και σκηνοθεσία, με ένα λαμπερό καστ Ελλήνων ηθοποιών.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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