Συνάντηση Μενδώνη με τον Πρέσβη των ΗΑΕ: Νέες προοπτικές συνεργασίας σε μουσεία και εκθέσεις

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα, Δρ. Ali Obaid Al Dhaheri.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρέσβης επέδωσε στην υπουργό επίσημη ευχαριστήρια επιστολή του Εμιρατινού ομολόγου της για την καίρια στήριξη της Ελλάδας στην εγγραφή του παλαιοντολογικού τοπίου Faya της Sharjah στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τον Ιούλιο. Από την πλευρά της, η κα Μενδώνη ευχαρίστησε για την εμιρατινή υποστήριξη στην εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων στον ίδιο Κατάλογο.

Στη συζήτηση εξετάστηκε η προοπτική διοργάνωσης εκθέσεων ελληνικών αρχαιοτήτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και η δυνατότητα φιλοξενίας εμιρατινών εκθέσεων στην Αθήνα.

Ο Πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο Εθνικό Μουσείο Zayed, το οποίο θα εγκαινιαστεί τον προσεχή Δεκέμβριο, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες συνεργασίας με ελληνικούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση στην Υπουργό Πολιτισμού να επισκεφθεί τα ΗΑΕ, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ήδη άριστη πολιτιστική συνεργασία των δύο χωρών και να ενδυναμωθούν οι απευθείας επαφές των λαών μέσω του πολιτισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα είναι τιμώμενη χώρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου της Sharjah, ένα από τα σημαντικότερα του αραβικού κόσμου, που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο.