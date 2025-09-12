Προειδοποίηση Ταϊβάν στις ΗΠΑ για «φαινόμενο ντόμινο» αν η Κίνα επιτεθεί στο νησί

Ο κορυφαίος υπουργός και αρμόδιος για τη διαμόρφωση πολιτικής της Ταϊβάν σε θέματα που αφορούν την Κίνα προειδοποίησε την Παρασκευή την Ουάσινγκτον ότι το Πεκίνο ετοιμάζεται για πόλεμο με στόχο την ανακατάληψη του νησιού και ότι, αν η Ταϊβάν πέσει, θα ακολουθήσει «φαινόμενο ντόμινο» στην περιοχή, το οποίο θα απειλήσει την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τσίου Τσούι-τσένγκ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ηπειρωτικών Υποθέσεων της Ταϊβάν και υπουργός της κυβέρνησης, δήλωσε στο αμερικανικό think tank Heritage Foundation πως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας δεν έχει εγκαταλείψει την επιλογή χρήσης βίας κατά της Ταϊβάν, την οποία θεωρεί ως αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς του.

«Το Πεκίνο προετοιμάζεται ενεργά για πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την εντεινόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Κίνας γύρω από το νησί.

«Εάν η Ταϊβάν καταληφθεί από την Κίνα με τη βία, αυτό θα προκαλέσει ένα φαινόμενο ντόμινο, θα υπονομεύσει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων και θα απειλήσει άμεσα την ασφάλεια και την ευημερία των Ηνωμένων Πολιτειών», προειδοποίησε ο Τσίου.

Στήριξη από τις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο βασικός διεθνής υποστηρικτής της Ταϊβάν και κύριος προμηθευτής οπλικών συστημάτων, παρότι δεν διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊπέι.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις διεκδικήσεις κυριαρχίας του Πεκίνου, τονίζοντας ότι μόνο οι πολίτες του νησιού έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Παρότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ταϊβάν πραγματοποιούν επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επαφές αυτές είναι περιορισμένες και σε χαμηλότερο επίπεδο συγκριτικά με τις επισκέψεις ηγετών σημαντικών συμμάχων των ΗΠΑ.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν σχολίασε άμεσα τις δηλώσεις του Τσίου, παρότι της ζητήθηκε επίσημα αντίδραση.

Την Πέμπτη, ο Τσίου είχε επίσης παρέμβαση στην Επιτροπή Επιλογής της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, όπου συζήτησε για την αντιμετώπιση της κινεζικής παραπληροφόρησης και την ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ–Ταϊβάν, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο πρόεδρος της επιτροπής, Τζον Μούλενααρ.