Δανία: Επένδυση «μαμούθ» ύψους €8 δισ. στην αντιαεροπορική άμυνα

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την ενίσχυση της δανικής αμυντικής ικανότητας.
Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Τρόελς Λουντ Πόουλσεν, δήλωσε ότι, με βάση τη σημερινή εικόνα της διεθνούς ασφάλειας, η αντιαεροπορική άμυνα αποτελεί πλέον «απόλυτη προτεραιότητα» για τη θωράκιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
Η ανακοίνωση - η οποία έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones - προσθέτει ότι η εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα χερσαία αντιαεροπορικά συστήματα στην προστασία των αμάχων από τις ρωσικές επιθέσεις από αέρος.
Η Δανία σχεδιάζει την προμήθεια συνολικά οκτώ συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, που θα καλύπτουν αποστάσεις μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς. Ανάμεσα στις επιλογές που εξετάζονται είναι και το γερμανικό σύστημα IRIS-T, το οποίο έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικό στο ουκρανικό πεδίο μάχης. Τα πρώτα συστήματα προβλέπεται να εγκατασταθούν στη Δανία πριν το τέλος του έτους.