Δανία: Επένδυση «μαμούθ» ύψους €8 δισ. στην αντιαεροπορική άμυνα

Η Δανία σχεδιάζει να ενισχύσει δραστικά την αντιαεροπορική της άμυνα, προχωρώντας σε μια επένδυση χωρίς προηγούμενο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (12/9), η χώρα προγραμματίζει την προμήθεια συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας συνολικού κόστους που υπολογίζεται στα 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την ενίσχυση της δανικής αμυντικής ικανότητας.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Τρόελς Λουντ Πόουλσεν, δήλωσε ότι, με βάση τη σημερινή εικόνα της διεθνούς ασφάλειας, η αντιαεροπορική άμυνα αποτελεί πλέον «απόλυτη προτεραιότητα» για τη θωράκιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Η ανακοίνωση - η οποία έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones - προσθέτει ότι η εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα χερσαία αντιαεροπορικά συστήματα στην προστασία των αμάχων από τις ρωσικές επιθέσεις από αέρος.

Η Δανία σχεδιάζει την προμήθεια συνολικά οκτώ συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, που θα καλύπτουν αποστάσεις μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς. Ανάμεσα στις επιλογές που εξετάζονται είναι και το γερμανικό σύστημα IRIS-T, το οποίο έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικό στο ουκρανικό πεδίο μάχης. Τα πρώτα συστήματα προβλέπεται να εγκατασταθούν στη Δανία πριν το τέλος του έτους.