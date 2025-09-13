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Ρούμπιο για ρωσικά drone στην Πολωνία: «Απαράδεκτη» ενέργεια αν έγινε σκόπιμα
Ειδήσεις
21:45 - 13 Σεπ 2025

Ρούμπιο για ρωσικά drone στην Πολωνία: «Απαράδεκτη» ενέργεια αν έγινε σκόπιμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καταδίκασε τη διείσδυση ρωσικών drones στο έδαφος της Πολωνίας, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη». Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία και το Ισραήλ, το ερώτημα είναι αν τα drones εισήλθαν στο πολωνικό έδαφος με σαφή στόχο. «Αν αυτό ισχύει, τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση», προειδοποίησε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι θα χρειαστούν ακόμη «λίγες ημέρες» για να υπάρξει σαφής εικόνα, υποδεικνύοντας ότι η Ουάσινγκτον θέλει πρώτα να συγκεντρώσει αποδείξεις και να διαβουλευθεί με τους συμμάχους της πριν προβεί σε οριστικά συμπεράσματα.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία διέψευσε δημόσια τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι πιθανόν επρόκειτο για «λάθος», σε μια σπάνια ένδειξη απόκλισης από τη γραμμή της Ουάσινγκτον από έναν από τους πιο στενούς συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας δήλωσε στο Reuters ότι η Βαρσοβία ελπίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις παραβιάσεις «ανησυχητικές» στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να υπερασπιστούν «κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους».

Από τη Μόσχα, η ρωσική πλευρά δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεών της στο εν λόγω διάστημα στόχευαν αποκλειστικά ουκρανικούς στόχους και ότι δεν υπήρχε πρόθεση να πληγεί η Πολωνία.

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