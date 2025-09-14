«Μουδιασμένη» η Βρετανία για τη μεγάλη αντιμεταναστευτική πορεία στο Λονδίνο

Κάθε Σάββατο, για πολλούς μήνες, η βρετανική πρωτεύουσα είχε συνηθίσει να γεμίζει από πλακάτ και ανθρώπους που διαδήλωναν υπέρ της Παλαιστίνης. To Σάββατο (13/9), όμως, το Λονδίνο είδε κάτι τελείως διαφορετικό: Βρετανικές σημαίες, άνθρωποι ντυμένοι στα χρώματα της Union Jack, αρκετοί με ξύλινους σταυρούς στα χέρια.

Μεταξύ 110.000 έως 150.000 ήταν οι συγκεντρωμένοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Το όνομα της διαδήλωσης: «Unite the Kingdom» - «Ενώστε το Βασίλειο» όμως η διαδήλωση ήταν κυρίως μια ένωση κατά της μετανάστευσης.

Ανύπαρκτες αντιδράσεις - «μουδιασμένος» ο βρετανικός Τύπος

Μια ημέρα μετά το ερώτημα παραμένει: πατριωτική ή ακροδεξιά συγκέντρωση; Οι μεγάλες εφημερίδες της χώρας μοιάζει να αποστασιοποιούνται από τα χθεσινά γεγονότα. Καμία ανάλυση, καμία επόμενη ημέρα, κανένας λόγος, πέραν του απολογισμού των αριθμών και των γεγονότων.

Ίδια αντίδραση, όμως, έχουν και τα πολιτικά κόμματα, η απουσία των οποίων είναι ακόμα πιο βαρύγδουπη στα μάτια του κόσμου. Καμία πολιτική παράταξη δεν έχει πάρει θέση, μέχρι στιγμής, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, την ώρα της διαδήλωσης, είχε πάει να παρακολουθήσει αγώνα της αγαπημένης του Άρσεναλ.

Δύσκολο κάποιος να ερμηνεύσει τις κινήσεις μιας πολιτικής παράταξης ή της ίδιας της κυβέρνησης. Είναι όμως γεγονός, ότι η χθεσινή συγκέντρωση δεν ήταν η μόνη που πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες στη χώρα. Έχει προηγηθεί ένα έντονο καλοκαίρι διαδηλώσεων κατά των αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία και βέβαια μια σταθερή - και με μεγάλη διαφορά - πρωτιά, του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK.