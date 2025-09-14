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Στο Λονδίνο για τη Shipping Week ο Κικίλιας
Πολιτική
16:04 - 14 Σεπ 2025

Στο Λονδίνο για τη Shipping Week ο Κικίλιας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

  • 11:30 – Υπουργείο Εσωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου (Home Office), Παρουσίαση δυνατοτήτων πλωτών μέσων του Βρετανικού Λιμενικού Σώματος.
  • 16:30 – Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, Arsenio Dominguez.
  • 19:00 – Ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, Νικήτα.
  • 20:00 – Πρεσβευτική Κατοικία της Ελλάδας (51 Upper Brook Street), Δεξίωση προς τιμήν του Υπουργού με συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

  • 10:30 – BMA House, Δηλώσεις σε ΜΜΕ στο πλαίσιο της "London Shipping Week".
  • 11:00 – BMA House, Συμμετοχή στο Capital Link High Level Panel μαζί με την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη και τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tsakos Energy Navigation, Δρ. Νικόλαο Π. Τσάκο.
  • 12:30 – Department for Transport, Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών (αρμόδιο για θέματα ναυτιλίας) του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Mather MP.
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