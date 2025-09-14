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Μπέρμποκ: Ειρήνη με κυανόκρανους στην Ουκρανία - Λύση δύο κρατών στη Μ. Ανατολή
Ειδήσεις
20:02 - 14 Σεπ 2025

Μπέρμποκ: Ειρήνη με κυανόκρανους στην Ουκρανία - Λύση δύο κρατών στη Μ. Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώην Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, ανέλαβε την περασμένη εβδομάδα επίσημα τα καθήκοντα της προέδρου της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπέρμποκ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο, φορώντας τζιν, σακάκι και ψηλοτάκουνα, καλεί ένα κίτρινο ταξί, μπαίνει, περνά μπροστά από το κτήριο του ΟΗΕ στο Μανχάταν, όπου και αποβιβάζεται.

Ως μουσική υπόκρουση, ο ύμνος της Νέας Υόρκης «Empire State of Mind» από την Αλίσια Κις και τον Τζέι-Ζι. Το βίντεο είχε τίτλο «Are you ready?» («Είσαι έτοιμος;»). Tα σχόλια ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως, αφού σε πολλούς η σκηνή θύμισε τη σειρά Sex and the City και την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, στον ρόλο της Κάρι Μπράντσο, όταν καλούσε ταξί φορώντας ψηλοτάκουνα.

Η ίδια η Αναλένα Μπερμποκ, σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild am Sonntag, σημειώνει, σύμφωνα με την DW, ότι δεν έλαβε μόνο αρνητική κριτική, αλλά και άλλες, πιο θετικές αντιδράσεις. «Λίγος αυτοσαρκασμός είναι άλλωστε απαραίτητος σε τέτοιου είδους βίντεο», λέει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «οι νέοι ενημερώνονται από τα social media. Αν θέλουμε να τους προσεγγίσουμε, πρέπει να βρούμε φορμάτ που να πιάνουν εκεί».

Αν χρειαστούν κυανόκρανοι, θα σταλούν

Η πρώην Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με τις διεθνείς κρίσεις. Έτσι, αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, τάχθηκε υπέρ μιας αποστολής κυανόκρανων για τη διασφάλιση μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία: «Με αρκετές αποφάσεις από το ξέσπασμα αυτού του πολέμου έχει καταστεί επανειλημμένα σαφές: χρειάζεται μια δίκαιη ειρήνη. Μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να βασίζεται μόνο στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (…) Αν η πλειοψηφία των κρατών-μελών πει ότι χρειάζονται και κυανόκρανοι, τότε αυτό είναι κάτι που μπορεί, ελπίζουμε, να διασφαλίσει μόνιμα την ειρήνη», ανέφερε.

Λύση δύο κρατών μονόδρομος για τη Μ. Ανατολή

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, η Μπέρμποκ επανέλαβε όσα έχει πει και στο παρελθόν για το ζήτημα, ότι δηλαδή για μια ειρήνη διαρκείας στην περιοχή πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για το κράτος του Ισραήλ. Ωστόσο, τόνισε ότι, όπως ακριβώς πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, είναι απαραίτητο και «το δικαίωμα αυτοδιάθεσης για τους Παλαιστινίους, με το δικαίωμα σε δικό τους κράτος».



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