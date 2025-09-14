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Γεραπετρίτης για τις θαλάσσιες ζώνες: Υπάρχει και ο δρόμος του Διεθνούς Δικαστηρίου
Πολιτική
15:55 - 14 Σεπ 2025

Γεραπετρίτης για τις θαλάσσιες ζώνες: Υπάρχει και ο δρόμος του Διεθνούς Δικαστηρίου

Reporter.gr Newsroom
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Αισιόδοξος για άμεση έναρξη των συζητήσεων Ελλάδας – Λιβύης για τον καθορισμό ΑΟΖ, σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Χαρακτήρισε πολύ βάσιμη υπόθεση το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου και τόνισε ότι η σχέση με τη Λιβύη μπορεί να αναβαθμιστεί περαιτέρω. 

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι δεν έχει, ακόμα, προσδιοριστεί ημερομηνία για τη συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ευελπιστεί, όμως ότι θα βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος και πως δεν θα είναι εθιμοτυπική, αλλά, θα συζητηθούν όλα τα τρέχοντα ζητήματα.

Εξέφρασε την εκτίμηση πως δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως, σε ότι αφορά οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών, «αν η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών, υπάρχει ο δρόμος του Διεθνούς Δικαστηρίου».

Τέλος, σε ερώτηση για το άνοιγμα του κ. Μητσοτάκη προς τον κ. Σαμαρά και το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης της ΝΔ με τον πρώην πρωθυπουργό απάντησε: «Σέβομαι ιδιαιτέρως τον κ. Σαμαρά, τη συμβολή του στη χώρα και την πορεία του στη ΝΔ. Νομίζω, ότι, επειδή η εξωτερική πολιτική είναι θέμα γεγονότων και όχι υποθέσεων και εικασιών, έχω την αίσθηση ότι και με τον κ. Σαμαρά θα μπορούσε να υπάρξει μία συζήτηση η οποία θα ήταν παραγωγική. Από την άλλη θέλω να τονίσω ότι τα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται για μία εύπεπτη προσέγγιση. Η κριτική πρέπει να γίνεται πάντα στη βάση επιχειρημάτων, τα οποία αναφέρονται στο πεδίο και όχι τη θεωρία»

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