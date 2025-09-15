Προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Θα κινηθούμε «με κάθε τρόπο» εναντίον όσων προσπαθούν να «κλέψουν» τα ρωσικά assets

Η Ρωσία απειλεί με σκληρά αντίμετρα και διεθνείς προσφυγές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, μετά τις πληροφορίες ότι εξετάζεται η αξιοποίηση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Πιο αναλυτικά, με αιχμή του δόρατος τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, η Μόσχα προειδοποίησε για νομικές και εξωδικαστικές κινήσεις «σε όλα τα επίπεδα», κάνοντας λόγο για ενέργεια που συνιστά «κλοπή» και θα κλονίσει την εμπιστοσύνη στα δυτικά νομίσματα και χρηματοπιστωτικά εργαλεία.

Σημειώνεται ότι μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, δυτικά κράτη - ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ - μπλόκαραν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 350 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων ομολόγων και διαθεσίμων που βρίσκονταν σε ευρωπαϊκά αποθετήρια.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φέρεται να επιδιώκει τη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας μέσω των τόκων που αποφέρουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αντίστοιχα, το Politico αναφέρει πως η Κομισιόν εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης μετρητών της Ρωσίας που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα — κυρίως από ομόλογα που λήγουν — για τη σύσταση ενός είδους «Δανείου Επανορθώσεων» υπέρ της Ουκρανίας.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, απάντησε σε έντονο ύφος, μέσω Telegram, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα θα κινηθεί νομικά και εξωδικαστικά ενάντια σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη και θεσμούς, ακόμη και «έως τα τέλη του αιώνα».

Τόνισε, μάλιστα, πως αν η ΕΕ προχωρήσει σε τέτοιου είδους κατασχέσεις, η Ρωσία θα ενεργοποιήσει «όλα τα δυνατά μέσα» σε διεθνή και εθνικά δικαστήρια για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.