Reuters: Οι Δημοκρατικοί πιέζουν τον Τραμπ να μπει φρένο στη διαρθρωτική υπερπαραγωγή της Κίνας

Οι Δημοκρατικοί των ΗΠΑ ζήτησαν από την κυβέρνηση Τραμπ να πιέσει την Κίνα να περιορίσει την «διαρθρωτική υπερπαραγωγή», ουσιαστικά να αναμορφώσει το οικονομικό μοντέλο του Πεκίνου, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ πραγματοποιεί συνομιλίες με Κινέζους αξιωματούχους στην Ισπανία.

Μέλη της Δημοκρατικής παράταξης της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα δήλωσαν ότι οποιαδήποτε διμερής εμπορική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει «δεσμευτικές απαιτήσεις» προς το Πεκίνο για μείωση της βιομηχανικής υπερπαραγωγής, σύμφωνα με επιστολή που έστειλαν την Παρασκευή στον Μπέσεντ και σε άλλους κορυφαίους εμπορικούς αξιωματούχους και την οποία είδε το Reuters.

Η Κίνα παράγει πολύ περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα απ’ όσα μπορούν να καταναλωθούν εσωτερικά, τροφοδοτώντας τεράστιες εξαγωγές και πολέμους τιμών στην εγχώρια αγορά. Παρότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα απορρίψει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ για υπερπαραγωγή, το Πεκίνο έχει ξεκινήσει εκστρατεία κατά του αποπληθωρισμού και των πολέμων τιμών σε ορισμένους τομείς.

Έντονη ανησυχία στην Ουάσιγκτον

«Ο πραγματικός σκοπός είναι να περιοριστεί η υψηλής ποιότητας ανάπτυξη της Κίνας. Αντιτιθέμεθα σθεναρά σε αυτό», ανέφερε το Πεκίνο.

Η επιστολή των μελών της Επιτροπής, που επαναλαμβάνει επιχειρήματα της κυβέρνησης Μπάιντεν —ιδίως της πρώην υπουργού Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν— δύσκολα θα πείσει τη Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, υπογραμμίζει το βάθος της ανησυχίας στην Ουάσιγκτον, όπου η διακομματική συναίνεση είναι σπάνια.

«Η ιστορική και καταστροφική χρήση της διαρθρωτικής υπερπαραγωγής από τη ΛΔΚ για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης έχει αναμφισβήτητο κόστος για τη βιομηχανία των ΗΠΑ, την απασχόληση και τη σταθερότητα των διεθνών αγορών», αναφέρει η επιστολή.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δυσκολεύονται να μετατρέψουν την ανακωχή στους τριψήφιους δασμούς, που παρατάθηκε για 90 ημέρες τον περασμένο μήνα, σε μια μόνιμη εμπορική συμφωνία που θα αντιμετωπίζει ζητήματα από τη φαιντανύλη και το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ μέχρι την ιδιοκτησία του TikTok. Η υπερπαραγωγή θα πρέπει να συζητηθεί στις συνομιλίες, τονίζεται στην επιστολή, με αναφορά στη χαλυβουργία και τη βιομηχανία ηλιακών πάνελ της Κίνας, όπου μια τεράστια επέκταση της παραγωγής οδήγησε σε κύματα εξαγωγών που υπονόμευσαν θέσεις εργασίας και βιομηχανίες στις ΗΠΑ και αλλού.

Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να εκμεταλλευθεί τη δυσαρέσκεια που προκαλούν αυτές οι εξαγωγές σε συμμάχους και εταίρους, και να συνεργαστεί μαζί τους για τη διαμόρφωση μιας διεθνούς απάντησης στην κινεζική υπερπαραγωγή, αναφέρεται.

Αυτό απαιτεί μια «πιο ισορροπημένη» προσέγγιση στους δασμούς, προστίθεται, κάνοντας αναφορά στο αγαπημένο εργαλείο οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς σε στενούς συμμάχους όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, αν και ορισμένοι περιορίστηκαν στη συνέχεια με αντάλλαγμα επενδυτικές δεσμεύσεις ή αμοιβαίες μειώσεις δασμών.

Ο Μπέσεντ και ο Εκπρόσωπος Εμπορίου Τζέιμσον Γκριρ, στους οποίους απευθύνεται η επιστολή μαζί με τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ξεκίνησαν συνομιλίες την Κυριακή στη Μαδρίτη με κινεζική αντιπροσωπεία υπό τον Αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ.

Τα υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την επιστολή.

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η υπερπροβολή της λεγόμενης υπερπαραγωγής στην Κίνα, που αποκλίνει από τα αντικειμενικά δεδομένα και τους οικονομικούς νόμους, αποτελεί δικαιολογία για τον προστατευτισμό», δήλωσε ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ.