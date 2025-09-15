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Κυβέρνηση: Ο κ. Τσουκαλάς απέφυγε να απαντήσει για το κόστος των προτάσεων Ανδρουλάκη
Πολιτική
15:55 - 15 Σεπ 2025

Κυβέρνηση: Ο κ. Τσουκαλάς απέφυγε να απαντήσει για το κόστος των προτάσεων Ανδρουλάκη

Reporter.gr Newsroom
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Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για έλλειψη ουσίας στην απάντησή του, επισημαίνοντας ότι απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα για το κόστος των προτάσεων του κ. Ανδρουλάκη και κατηγορούν το κόμμα ότι προωθεί ακριβές και ανεξέλεγκτες προτάσεις.

Πιο αναλυτικά οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν: «Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε πολλά λόγια, περισσότερα νεύρα αλλά καθόλου ουσία. Ο κ. Τσουκαλάς δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να απαντήσει στο πολύ απλό ερώτημα: 'Πόσο κοστίζουν οι "πλουσιοπάροχες" προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;'. Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 16:07
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