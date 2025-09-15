Γαλλία: Ολάντ κατά Μακρόν – Ζητά φορολόγηση του πλούτου και «πάγωμα» του συνταξιοδοτικού

Ο Φρανσουά Ολάντ επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της γαλλικής πολιτικής σκηνής, προτείνοντας φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών, στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων και «πάγωμα» της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης μέχρι το 2027. Σε συνέντευξή του στη Le Figaro, ο πρώην πρόεδρος ασκεί σκληρή κριτική στον Εμανουέλ Μακρόν για τη δημοσιονομική του πολιτική και τον χειρισμό των θεσμών, ενώ ζητά ουσιαστικές λύσεις και υπευθυνότητα απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Σχετικά με τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, ο Ολάντ επισημαίνει ότι ο Λεκορνί έχει επωμιστεί σημαντικές ευθύνες, κυρίως την ανάγκη εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026. Σημειώνει, δε, ότι ο ρόλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος θα είναι καταλυτικός, εξαιτίας της κοινοβουλευτικής του επιρροής.

Ο ίδιος καλεί σε αύξηση της συμβολής των επιχειρήσεων στη δημοσιονομική σταθεροποίηση, παράλληλα με μέτρα ενίσχυσης για τα χαμηλά εισοδήματα. Αντιτίθεται ωστόσο στην πρόταση για διπλασιασμό της συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες υγείας, την οποία απορρίπτει κατηγορηματικά.

Αν και χαιρετίζει την απόσυρση της ιδέας για κατάργηση δύο εθνικών αργιών, θεωρεί πως το μέτρο είναι ανεπαρκές για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και προτείνει ως εναλλακτική την αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης για την επόμενη διετία.

Σε αυστηρό τόνο, ο Ολάντ κατηγορεί τον Εμανουέλ Μακρόν για κακοδιαχείριση των δημοσίων οικονομικών, απώλεια φορολογικών εσόδων και αδυναμία συγκράτησης των κρατικών δαπανών. Επιπλέον, καταλογίζει στον Γάλλο πρόεδρο έλλειψη θεσμικού σεβασμού προς τα πολιτικά κόμματα και τη λειτουργία του κοινοβουλίου. Τέλος, εκτιμά ότι η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης δεν αποτελεί λύση, ενώ απορρίπτει και οποιοδήποτε ενδεχόμενο παραίτησης του προέδρου.