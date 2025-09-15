Η Σουηδία σε τροχιά στρατιωτικής ενίσχυσης: Αυξάνει τον αμυντικό προϋπολογισμό κατά $2,87 δισ.

Η Σουηδία προχωρά σε σημαντική αύξηση του αμυντικού της προϋπολογισμού, ενισχύοντάς τον κατά 26,6 δισεκατομμύρια κορώνες – ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,87 δισεκατομμύρια δολάρια – για το έτος 2026, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ουλφ Κρίστερσον. Η αύξηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, ανεβάζοντας τις στρατιωτικές δαπάνες στο 2,8% του ΑΕΠ.

Ο Κρίστερσον χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως το επόμενο «μεγάλο βήμα» για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ιστορική αύξηση: «Από το 2022, έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό άμυνας κατά 100 δισ. κορώνες. Πρόκειται για πρωτοφανή ενίσχυση, η οποία δεν έχει προηγούμενο παρά μόνο σε εποχές αντίστοιχες με τις πιο σκοτεινές ημέρες του Ψυχρού Πολέμου».

Το σχέδιο της κυβέρνησης, που διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, θα παρουσιαστεί επίσημα στις 22 Σεπτεμβρίου. Η προβλεπόμενη αύξηση του 2026 είναι κατά 18% μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό του 2025 και αναμένεται να ευθυγραμμίσει τη χώρα με τις νέες επιταγές του ΝΑΤΟ, οι οποίες θέτουν ως νέο στόχο το 3,5% του ΑΕΠ για τις βασικές αμυντικές δαπάνες. Ήδη, οι σουηδικές προβλέψεις κάνουν λόγο για ποσοστό 3,1% μέχρι το 2028.

Το πρόσθετο κονδύλι θα κατευθυνθεί κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού για την αεράμυνα, νέων πολεμικών πλοίων και τακτικών μεταγωγικών αεροσκαφών. Ταυτόχρονα, προβλέπεται σημαντική ενίσχυση των αποδοχών τόσο για τους αξιωματικούς όσο και για τους στρατεύσιμους, με στόχο την ενίσχυση της επάνδρωσης των ενόπλων δυνάμεων.