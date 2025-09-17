ΕΚΤ: Σταδιακή αποκλιμάκωση των μισθολογικών αυξήσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δίνει τα πρώτα σήματα για σταδιακή αποκλιμάκωση των πιέσεων στους μισθούς μέσω του δείκτη παρακολούθησης μισθών (ECB Wage Tracker), ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι οι αυξήσεις θα παραμείνουν χαμηλότερες και πιο σταθερές στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα στοιχεία, που έχουν ενημερωθεί με βάση τις συλλογικές συμβάσεις έως τον Αύγουστο του 2025, δείχνουν σαφή επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης των μισθών, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο γενικός δείκτης για το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώνεται στο 1,7%, από 2,1% στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 και 4,3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι δείκτες που αποτυπώνουν τις εφάπαξ πληρωμές εμφανίζουν μικρές διαφοροποιήσεις: ο δείκτης με μη εξομαλυμένες εφάπαξ καταγράφει 2,4%, ενώ ο δείκτης χωρίς τις εφάπαξ πληρωμές κινείται στο 2,5%.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η αποκλιμάκωση οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες: αφενός στη μηχανική επίδραση των μεγάλων εφάπαξ πληρωμών που δόθηκαν το 2024 και δεν επαναλαμβάνονται, αφετέρου στην εμπροσθοβαρή εφαρμογή αυξήσεων σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. Συγκριτικά, το 2024 οι αυξήσεις μισθών διαμορφώθηκαν στο 4,6% με εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές και στο 4,1% χωρίς αυτές. Για το 2025, οι αντίστοιχοι ρυθμοί μειώνονται σε 3,2% και 3,8%, υπογραμμίζοντας τη φθίνουσα δυναμική.

Παράλληλα, η κάλυψη των εργαζομένων από τα στοιχεία του δείκτη εμφανίζει σημαντική μείωση. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 περιορίζεται στο 29,7%, από 46,3% στο τελευταίο τρίμηνο του 2025. Η ΕΚΤ τονίζει ότι τα σήματα για το 2026 θα εμπλουτιστούν καθώς υπογράφονται νέες συλλογικές συμβάσεις και προστίθενται περισσότερα δεδομένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Ιούλιο του 2025 ο δείκτης έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και δεδομένα για το Βέλγιο από το 2013, ενώ ο χρονικός του ορίζοντας φτάνει πλέον έως τον Ιούνιο του 2026. Η ΕΚΤ υπενθυμίζει ότι ο δείκτης δεν αποτελεί πρόβλεψη, αλλά μια αποτύπωση των πληροφοριών που προκύπτουν από ενεργές συλλογικές συμβάσεις, προσφέροντας έτσι μια έγκυρη ένδειξη για τις τρέχουσες τάσεις στην αγορά εργασίας της ζώνης του ευρώ.

Για μια πιο συνολική εικόνα, η ΕΚΤ παραπέμπει στις φθινοπωρινές μακροοικονομικές προβολές του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με τις οποίες η ετήσια αύξηση της αποζημίωσης ανά εργαζόμενο στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να φτάσει στο 3,4% το 2025 και να μειωθεί στο 2,7% το 2026. Οι προβλέψεις αυτές ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι πληθωριστικές πιέσεις από τους μισθούς αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, δημιουργώντας συνθήκες πιο σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και ενισχύοντας τη δυνατότητα της ΕΚΤ να ακολουθήσει συνετή νομισματική πολιτική.

Η τάση αυτή, αν και θετική για τη σταθερότητα των τιμών, αναμένεται να αποτελέσει σημείο παρακολούθησης για επενδυτές και οικονομικούς αναλυτές, καθώς η ισορροπία μεταξύ μισθολογικών αυξήσεων, παραγωγικότητας και πληθωρισμού παραμένει κρίσιμη για την οικονομική δυναμική της Ευρωζώνης.