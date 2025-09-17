ΚΥΣΕΑ: Στο επίκεντρο εξοπλιστικά, μεταναστευτικό - Δηκτικό σχόλιο Δένδια για το «Πίρι Ρέις»

Τα εξοπλιστικά, το μεταναστευτικό και οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για τα εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, περιλαμβανομένης της εξάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την 4η φρεγάτα τύπου FDI.

«Ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι απλώς τέταρτη φρεγάτα. Είναι τέταρτη φρεγάτα Belharra Standard 2++ με αυξημένες δυνατότητες», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο ίδιο επίπεδο.

Πίρι Ρέις

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του ΚΥΣΕΑ δεν συζητήθηκε το Πίρι Ρέις και επιχειρείται να αποσυσχετιστεί με τις κινήσεις του η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με την προοπτική εξόδου του ωκεανογραφικού.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μάλιστα υποβάθμισε με δηλώσεις του το θέμα. «Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που διεξάγονται κάθε χρόνο, δεν έχουν σχέση με το Πίρι Ρέις, που δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε δημοσιογράφους λίγο μετά το τέλος της συνεδρίασης του οργάνου.



«Δείτε μια φωτογραφία του Πίρι Ρέις και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ» είπε με νόημα ο κ. Δένδιας. Βέβαια, το ΥΠΕΞ από την πλευρά του ενημέρωσε πως οι κινήσεις του Πίρι Ρέις είναι υπό «στενή παρακολούθηση».

Μεταναστευτικό

Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το μεταναστευτικό και τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη.

Η κεντρική εκτίμηση παραμένει ότι οι δομές της Κρήτης θα έχουν αποφορτιστεί ως το τέλος της εβδομάδας με μεταφορές μεταναστών στις κλειστές δομές των Σερρών και της Μαλακάσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά θέλει να αξιολογήσει και τις επόμενες μέρες αν πίσω από την αύξηση των ροών τις τελευταίες μέρες υπήρξε σκοπιμότητα ή ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο.