Εσθονία και Πολωνία: Παραβιάσεις εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά – Το Ταλίν καταφεύγει στο Άρθρο 4

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, κοντά στο νησί Vaindloo, όπου παρέμειναν για περίπου 12 λεπτά. Εν τω μεταξύ, λίγο αργότερα Πολωνοί συνοριοφύλακες κατήγγειλαν ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν και τον πολωνικό εναέριο χώρο, πετώντας πάνω από τη ζώνη ασφαλείας γύρω από την πλατφόρμα εξόρυξης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα.

Στην Εσθνία, όπως ανακοινώθηκε, τα αεροσκάφη πετούσαν χωρίς σχέδια πτήσης, με απενεργοποιημένους αναμεταδότες και χωρίς αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της Εσθονίας κατά τη διάρκεια της παραβίασης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ρωσίας στη χώρα για να υποβάλει διαμαρτυρία και να παραδώσει διπλωματικό σημείωμα σχετικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου.

«Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του. Ωστόσο, η σημερινή εισβολή, στην οποία συμμετείχαν τρία μαχητικά αεροσκάφη που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας, συνιστά πρόκληση άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Margus Tsahkna.

«Η κλιμακούμενη πρόκληση στα σύνορα και η ρωσική επιθετικότητα απαιτούν άμεση ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε ο Tsahkna.

Κινούνταν προς το Ταλίν - Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την επέμβαση

Σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται το Politico, τα ρωσικά μαχητικά MiG-31 κινήθηκαν προς την πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν προτού απογειωθούν ιταλικά F-35 για να τα αναχαιτίσουν.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, επιβεβαίωσε ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την Παρασκευή τον εναέριο χώρο της Εσθονίας και αναχαιτίστηκαν άμεσα από ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις. «Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα της απερίσκεπτης συμπεριφοράς της Ρωσίας και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να απαντά», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή της.

Σημειώνεται ότι το Ταλίν - σταθερός υποστηριχτής της Ουκρανίας - είχε αναφέρει τον Μάιο ότι η Μόσχα είχε στείλει για λίγο ένα μαχητικό στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια προσπάθειας να εμποδίσει δεξαμενόπλοιο με προορισμό τη Ρωσία, το οποίο θεωρείται ότι ανήκει σε «σκιώδη στόλο» που παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας.

Μετά την αύξηση των περιστατικών παραβίασης από τη Ρωσία σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία αποφάσισε τη λήψη μέτρων, με ένα από αυτά να είναι η «Ανατολική Φρουρά» που όπως εξήγγειλε ο Ρούτε θα προστατεύει την ανατολική πτέρυγα.

Ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4

Το βράδυ της Παρασκευής, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, ζητώντας διαβουλεύσεις με τους συμμάχους της μετά τη νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κρίστεν Μιχάλ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο» και τόνισε ότι η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα της Εσθονίας δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Το άρθρο 4 δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ να ζητήσει διαβουλεύσεις όταν θεωρεί ότι απειλούνται η ασφάλεια, η ανεξαρτησία ή τα σύνορά του.

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.



NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.



Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η Εσθονία είναι η δεύτερη χώρα που προχωρά σε αυτή την κίνηση μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς είχε προηγηθεί η Πολωνία μετά την είσοδο στον εναέριό της χώρο περίπου 20 ρωσικών drones.

Μετά το αίτημα της Εσθονίας, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η διαδικασία ορίζει ότι: «Τα Μέρη θα διαβουλεύονται κάθε φορά που, κατά την άποψη οποιουδήποτε εξ αυτών, η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε Μέλους απειλείται».

Καταγγελίες της Πολωνίας για νέα παραβίαση του εναέριου χώρου