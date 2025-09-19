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Apple: Οι αυξήσεις τιμών στα iPhone δεν οφείλονται στους δασμούς
Επιχειρήσεις
18:18 - 19 Σεπ 2025

Apple: Οι αυξήσεις τιμών στα iPhone δεν οφείλονται στους δασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δήλωσε ότι οι αυξήσεις στις τιμές των νεότερων μοντέλων iPhone δεν σχετίζονται με τα σχέδια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών.

«Δεν υπάρχει καμία αύξηση των τιμών λόγω των δασμών, για να είμαστε απολύτως σαφείς», τόνισε ο Κουκ στο CNBC, κατά την παρουσίαση του τελευταίου μοντέλου iPhone σε καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία από τις πρώτες φορές που ο Κουκ αναφέρθηκε ρητά στους δασμούς σε σχέση με τις τιμές των iPhone.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, η Apple αύξησε την τιμή του μοντέλου iPhone 17 Pro κατά 100 δολάρια, διατηρώντας σταθερές τις τιμές των βασικών μοντέλων, ενώ παρουσίασε, επίσης, ένα μοντέλο Air που αντικαθιστά το Plus σε υψηλότερη τιμή. Παρά τις προβλέψεις πολλών αναλυτών για γενικότερη αύξηση των τιμών, ο Κουκ έχει προσπαθήσει να περιορίσει την επίδραση των δασμών.

Για να αποφύγει τους δασμούς, η Apple προσανατολίζει την αλυσίδα εφοδιασμού της ώστε να εισάγει iPhone στις ΗΠΑ από χώρες με χαμηλότερους δασμούς, όπως η Ινδία και το Βιετνάμ, ενώ παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής γίνεται στην Κίνα. Ο Κουκ έχει, επίσης, συναντηθεί δημόσια με τον Τραμπ, καθώς η εταιρεία δεσμεύεται να επενδύσει τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας και την υποστήριξη των προμηθευτών.

Κατά το τρίμηνο του Ιουνίου, η Apple κατέγραψε ζημία 800 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τα έξοδα από τους δασμούς. Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά στην αργή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό, ιδίως στην Κίνα.

«Η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει παντού στο τηλέφωνο», δήλωσε ο Κουκ. «Απλά δεν την ονομάζουμε έτσι».

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