Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West

Τελικά φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West στη λεωφόρο Κηφισού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος είχε τηλεφωνήσει στην Άμεση Δράση στις 14:26 και προειδοποίησε για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο εμπορικό κέντρο, χωρίς να δώσει χρονικό όριο για την έκρηξη ή περισσότερες λεπτομέρειες για τη θέση της βόμβας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ προχώρησε σε λεπτομερή έλεγχο του χώρου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο, επιβεβαιώνοντας ότι το τηλεφώνημα ήταν ψευδές.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε προληπτική εκκένωση του εμπορικού κέντρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.