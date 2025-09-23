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Μελέτη ifo για Γερμανία: Ενιαίο επίδομα για ενίσχυση των κινήτρων απασχόλησης και μείωση δημοσίων δαπανών
Ειδήσεις
10:34 - 23 Σεπ 2025

Μελέτη ifo για Γερμανία: Ενιαίο επίδομα για ενίσχυση των κινήτρων απασχόλησης και μείωση δημοσίων δαπανών

Reporter.gr Newsroom
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Μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας στη Γερμανία θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των ωρών εργασίας κατά 149.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και να εξοικονομήσει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για το δημόσιο προϋπολογισμό, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου ifo.

«Η μεταρρύθμιση που εξετάστηκε προβλέπει τη συγχώνευση του επιδόματος πολιτών, του επιδόματος στέγασης και του επιδόματος τέκνων σε ένα ενιαίο επίδομα. Αυτό θα έδινε σημαντικά μεγαλύτερα κίνητρα, ιδίως σε άγαμα άτομα, να αποδεχθούν απασχόληση που υπόκειται σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης», λέει ο ερευνητής του ifo, Maximilian Blömer.

Ο Manfred Gößl, Διευθύνων Σύμβουλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Μονάχου και της Άνω Βαυαρίας, εξηγεί: «Η μελέτη του ifo δείχνει ότι μια ισορροπημένη προσαρμογή του τρέχοντος συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι εφικτή και αναγκαία. Καλύτερα κίνητρα, προσαρμοσμένα στον τύπο του νοικοκυριού, θα επιτρέψουν την εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων στον εθνικό προϋπολογισμό προς όφελος των φορολογουμένων. Ταυτόχρονα, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε αύξηση του όγκου εργασίας κατά περίπου 150.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που ισοδυναμεί με περίπου 230 εκατομμύρια επιπλέον ώρες εργασίας ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι η γερμανική κυβέρνηση μπορεί να πετύχει τον στόχο που έχει θέσει για την αντιμετώπιση της απαραίτητης μεταρρύθμισης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει τη βούληση να το κάνει».

Σημαντικό στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι ένα στοχευμένο σύνολο κανόνων σχετικά με το βαθμό μείωσης των κοινωνικών παροχών σε περίπτωση εισοδήματος από εργασία. Με ακαθάριστο εισόδημα 380 ευρώ ή περισσότερο ανά μήνα, τα άγαμα άτομα χωρίς παιδιά θα κρατούν 35 σεντ από κάθε επιπλέον ευρώ που κερδίζουν, ενώ τα ζευγάρια χωρίς παιδιά θα κρατούν 20 σεντ. Το εισόδημα κάτω των 380 ευρώ το μήνα αφαιρείται εξ ολοκλήρου από τις κοινωνικές παροχές, ώστε να μην απομένει καθαρό εισόδημα. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί κίνητρο για τους δικαιούχους κοινωνικών παροχών να εργάζονται όχι μόνο σε μικρές δουλειές, αλλά να δέχονται απασχόληση που υπόκειται σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Στα νοικοκυριά με παιδιά, τα ζευγάρια θα κρατούν πάντα 35% του επιπλέον εισοδήματος από το πρώτο ευρώ, ενώ τα άγαμα άτομα επωφελούνται από σημαντική αύξηση για εισόδημα 380 ευρώ ή περισσότερο. «Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας θα μειώσει την πολυπλοκότητα, καθώς θα υπάρχει μόνο μία παροχή αντί για πολλές παράλληλες. Επιπλέον, οι διαφοροποιημένοι κανόνες για τα συμπληρωματικά εισοδήματα θα επιτρέψουν μια στοχευμένη αύξηση της προσφοράς εργασίας διαφορετικών ομάδων», αναφέρει η ερευνήτρια του ifo, Lilly Fischer.

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