Ξεκινά η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό €15 εκατ.

Τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνουν την έναρξη του έργου ανάπτυξης του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου με αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής, καθώς και η κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων: νέες αποβάθρες, στέγαστρα, πεζογέφυρες, Η/Μ εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης και έργα πρόσβασης, καθώς και η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Το νέο δίκτυο θα περιλαμβάνει συνολικά επτά Σιδηροδρομικές Στάσεις: Σίνδου, Αγχιάλου, Διαβατών, Κορδελιού, Επτανήσου, Μενεμένης και Νέος Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Θα αναπτυχθεί σε δύο κλάδους προς τα δυτικά (προς Σίνδο και προς Αγχίαλο–Διαβατά) και έναν ενιαίο κλάδο προς τα ανατολικά, έως το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Δικαιούχος του έργου είναι οι ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε., με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση του υπεραστικού και προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές, συνεκτικό και διαλειτουργικό σύστημα μεταφορών υψηλής ποιότητας για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.