Οικουμενικός Πατριάρχης προς Ζελένσκι: Αταλάντευτη στήριξη και ελπίδα για νικηφόρα ειρήνη

Την αταλάντευτη στήριξή του στον ουκρανικό λαό εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας μίλησε για την ελπίδα μιας «νικηφόρας ειρήνης» που θα έρθει σύντομα, προσδίδοντας πνευματική διάσταση στον αγώνα της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την πλευρά του, απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Πατριάρχη να επισκεφθεί την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η πνευματική και ηθική στήριξη είναι κρίσιμη σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

Νωρίτερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη στη δεξίωση που παρέθεσαν οι Άρχοντες του Πατριαρχείου, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ανέδειξε τη σπουδαιότητα της παρουσίας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κάνοντας λόγο για τον πνευματικό και συμβολικό χαρακτήρα της επισκέψεώς του.

Παράλληλα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμμετείχε στο συνέδριο Concordia, μια διεθνή πλατφόρμα που συγκεντρώνει ηγέτες από όλο τον κόσμο, πραγματοποιούμενη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί, τόνισε τον ρόλο του διαλόγου, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης ως βασικά θεμέλια για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος.