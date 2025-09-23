Το δίδυμο Τραμπ - Μασκ ξανά στην επικαιρότητα: Τι λένε όσοι «διάβασαν» τα χείλη τους

Για πρώτη φορά μετά τη ρήξη στις σχέσεις τους ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ συναντήθηκαν στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ και όπως ήταν φυσικό τροφοδοτήθηκαν σενάρια... επανασύνδεσης.

Ο Μασκ πλησίασε τον Τραμπ και τον χαιρέτησε στη μνημόσυνη εκδήλωση, σε μία κίνηση που ερμηνεύθηκε από πολλούς ως μία προσπάθεια να προσεγγίσει ξανά τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla δημοσίευσε στη συνέχεια και μια φωτογραφία από τη στιγμή της συνάντησής του με τον Τραμπ, με τη λεζάντα «For Charlie», σε μια συμβολική κίνηση ενότητας.

Το αν αυτή η συνάντηση έχει οδηγήσει σε κάτι περισσότερο ή αν άνοιξε "παράθυρο" για να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι ακόμα σαφές. Ο Τραμπ, σύμφωνα με κάποιες πηγές, δεν... λύγισε από την επαναπροσέγγιση του Μασκ.

Υπάρχουν, ωστόσο και ρεπορτάζ σε ξένα μέσα που επικαλούνται ειδικούς στο "διάβασμα χειλιών".

Αυτοί ισχυρίζοντας πως ο Τραμπ είπε στον Μασκ στη συνάντησή τους πως "άκουσα ότι θέλεις να μιλήσουμε. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε πώς να επανέλθουμε σε καλό δρόμο».

Τα παραπάνω βέβαια δεν επιβεβαιώνονται, αλλά το δίδυμο απασχολεί ξανά τα ΜΜΕ. Να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια.