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ΕΒΕΑ: Γιατί το Ουζμπεκιστάν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις
14:18 - 23 Σεπ 2025

ΕΒΕΑ: Γιατί το Ουζμπεκιστάν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Επιχειρηματικές και Επενδυτικές Ευκαιρίες στο Ουζμπεκιστάν», διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Enterprise Greece, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημαντική προοπτική ενίσχυσης των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ουζμπεκιστάν. Όπως τονίστηκε, οι δύο χώρες διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας, καθώς το Ουζμπεκιστάν αποτελεί μια αναδυόμενη αγορά με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν.

Στον χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΑ, κ. Δημήτρης Δημητρίου, τόνισε ότι: «Το Ουζμπεκιστάν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική επιχειρηματικότητα, με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλούσιο υπέδαφος και αυξανόμενες ανάγκες σε τομείς όπως η ενέργεια, η γεωργία και οι υποδομές. Παρά το μικρό μέγεθος του σημερινού διμερούς εμπορίου, υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης και δημιουργίας νέων συνεργασιών. Μέσα από την εκδήλωση αυτή, το ΕΒΕΑ δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να ενημερωθούν έγκυρα για τις προοπτικές που ανοίγονται σε μια αγορά με αυξανόμενη δυναμική».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, επισήμανε ότι: «Καθώς η Ελλάδα και το Ουζμπεκιστάν επιδιώκουν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, η Enterprise Greece θα συνεχίσει να στηρίζει με στοχευμένες δράσεις τις ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν παρουσία στο Ουζμπεκιστάν. Στόχος μας είναι να λειτουργούμε ως σύνδεσμος μεταξύ των δύο επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, διευκολύνοντας συνεργασίες και επενδυτικά σχέδια. Με συντονισμένες προσπάθειες μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις διαθέσιμες ευκαιρίες και να δημιουργήσουμε μια ακόμη πιο παραγωγική και αμοιβαία επωφελή οικονομική σχέση».

Κύρια ομιλήτρια ήταν η Πρέσβης της Ελλάδας στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, κα Παρασκευή Τζεβελέκη, η οποία ανέλυσε διεξοδικά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις ελληνικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Το Ουζμπεκιστάν, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 6,5%, ανοίγει τις πύλες της Κεντρικής Ασίας προς τους Έλληνες επιχειρηματίες παρέχοντας ελκυστικά κίνητρα διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας. Με τη βοήθεια της ΕΕ και των μεγαλύτερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, η Τασκένδη που αποτελεί πόλο έλξης δραστήριων επιχειρηματιών από πολλές χώρες Δύσης και Ανατολής, περιμένει να καλωσορίσει και τους Έλληνες επιχειρηματίες, αξιοποιώντας ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης που αναδύονται στην χώρα αυτή, με τις ανεξάντλητες πλουτοπαραγωγικές πηγές».

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση για τις προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά της Κεντρικής Ασίας. Τομείς συνεργασίας που τονίστηκαν ήταν οι κατασκευές, η ενέργεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής (IT), τα φαρμακευτικά προϊόντα και ο τουρισμός.

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