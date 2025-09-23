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Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΕΞ – Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη δημιουργία Γραφείου Εξωστρέφειας
Αυτοδιοίκηση
14:27 - 23 Σεπ 2025

Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΕΞ – Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη δημιουργία Γραφείου Εξωστρέφειας

Reporter.gr Newsroom
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Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη τη Δευτέρα (22/9) στη Νεμέα μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, των φορέων εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Enterprise Greece και Export Credit Greece, και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας στην Περιφέρεια. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Τα Περιφερειακά Γραφεία Εξωστρέφειας αποτελούν μηχανισμό διασύνδεσης και συνεργασίας των Περιφερειών με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Περιφερειών, την αποτελεσματικότερη προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι το τρίτο που υπογράφεται εντός του 2025, έπειτα από εκείνα με τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κρήτης, ενώ στην πρωτοβουλία συμμετέχουν συνολικά ακόμη τρεις Περιφέρειες (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων).

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 10ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωστρέφειας, που διεξήχθη στη Νεμέα υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, Δημήτρη Σκάλκου.

Μετά την υπογραφή και την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, επισήμανε: «Βρισκόμαστε σήμερα στην όμορφη Νεμέα για να υπογράψουμε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου την έναρξη της συνεργασίας μας στον τομέα της εξωστρέφειας. [...] Χαίρομαι, λοιπόν, που μαζί με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό υπογράψαμε σήμερα το μοντέλο και το πλαίσιο συνεργασίας, ώστε χέρι-χέρι, Περιφέρεια και κυβέρνηση, να στηρίξουμε ακόμα πιο δυναμικά τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Πελοπόννησο. [...] Με στρατηγική, συνέργειες και σχέδιο, η εξωστρέφεια γίνεται μοχλός προόδου, δημιουργεί νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις, φέρνει επενδύσεις και προσφέρει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και τους πολίτες της Πελοποννήσου».

Στα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη του Συμβουλίου περιλαμβάνονταν η επισκόπηση των τρεχουσών διεθνών οικονομικών εξελίξεων, η παρουσίαση του νέου πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας –που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής– καθώς και η θεσμοθέτηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Εξωστρέφειας, νέου συλλογικού οργάνου με αντικείμενο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο ΓΓ ΔΟΣΕ, Δημήτρης Σκάλκος, υπογράμμισε τη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στους παραγωγικούς φορείς και την Πολιτεία, εκφράζοντας ικανοποίηση για τον κοινό βηματισμό που έχει ήδη επιτευχθεί.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε δύο επιχειρήσεις με ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα: την AMCO στην Κόρινθο, που παρέχει λύσεις ευφυούς κινητικότητας και συστημάτων έξυπνων πόλεων, και την Alfa Products στη Νεμέα, που δραστηριοποιείται στη χημική βιομηχανία. Η συνεδρίαση και η τελετή υπογραφής φιλοξενήθηκαν στο Κτήμα Παλυβού, έναν εμβληματικό χώρο για την αμπελουργία και την οινοποιία της Νεμέας.

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