Γερμανία: Διπλή πρόκληση για το Βερολίνο – Επενδύσεις €126 δισ. και πίεση για εξοικονόμηση

Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε την Τρίτη ενώπιον των βουλευτών ότι η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να επενδύσει το ποσό ρεκόρ των 126,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, προειδοποιώντας παράλληλα για την ανάγκη περιορισμού των δημοσιονομικών δαπανών στο μέλλον.

«Επενδύουμε μαζικά στο μέλλον της χώρας μας», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ, παρουσιάζοντας το σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, χαρακτηρίζοντάς το ως απόδειξη της «στροφής παραδείγματος» που εφαρμόζει η κυβέρνησή του στη δημοσιονομική πολιτική. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν δύσκολες αποφάσεις για την εξοικονόμηση περίπου 30 δισ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό για το 2027, όπως μεταδίδει το Politico.

Ο Κλίνγκμπαϊλ παραδέχθηκε ότι το πολιτικό μήνυμα — ρεκόρ δαπανών εν μέσω ανάγκης για δημοσιονομική εξυγίανση — μοιάζει αντιφατικό.

«Φυσικά, όπως φαντάζομαι ισχύει για όλους μας, έχω διαπιστώσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι, από τη μία, επενδύουμε σημαντικά στο μέλλον της χώρας μας, αλλά από την άλλη, απαιτείται να κάνουμε τεράστιες περικοπές στον τακτικό προϋπολογισμό. Μπορώ να σας πω πως και τα δύο είναι αναγκαία. Και τα δύο είναι απαραίτητα. Από τη μία επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό του κράτους και από την άλλη πρέπει να ελέγξουμε το λειτουργικό κόστος.»

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων επενδύσεων που προγραμματίζονται για το επόμενο έτος προέρχεται από ειδικά ταμεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον τακτικό προϋπολογισμό της Γερμανίας — συμπεριλαμβανομένων 49 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Υποδομών και Κλίματος, όπως ανέφερε ο Κλίνγκμπαϊλ. Το ταμείο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας ιστορικής δέσμης συνταγματικών μεταρρυθμίσεων για τις δημόσιες δαπάνες, η οποία εγκρίθηκε από το γερμανικό κοινοβούλιο τον Μάρτιο, και περιλάμβανε επίσης μια χαλάρωση του συνταγματικού «φρένου χρέους» για να επιτραπούν μεγάλες αμυντικές δαπάνες.

Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν κατήργησαν πλήρως το «φρένο χρέους» — μια συνταγματική πρόβλεψη που περιορίζει το διαρθρωτικό έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού στο 0,35% του ΑΕΠ. Επομένως, οι τακτικές δαπάνες παραμένουν υπό αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Η κυβέρνηση του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς θα χρειαστεί να λάβει δύσκολες αποφάσεις τους επόμενους μήνες για τον περιορισμό των τακτικών δαπανών, τη στιγμή που η γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα. Το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το προηγούμενο, αντιστρέφοντας πλήρως την άνοδο του πρώτου τριμήνου και αφήνοντας την ετήσια αύξηση στο οριακό 0,2%.

Ο Κλίνγκμπαϊλ, κατά την ομιλία του στη Bundestag, ανέφερε ότι η γερμανική κυβέρνηση αναγκάστηκε τα τελευταία χρόνια να δανειστεί σημαντικά ποσά για να αντιμετωπίσει την πανδημία του Covid-19, να ενισχύσει την άμυνα της χώρας μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και να διαχειριστεί το ενεργειακό σοκ που προέκυψε ως συνέπεια του πολέμου.

«Τα χρήματα που όλοι μας χρειαζόμασταν και από τα οποία όλοι ωφεληθήκαμε ως κοινωνία, πρέπει κάποια στιγμή να επιστραφούν», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ. «Και για πολύ καιρό, αυτή η στιγμή έμοιαζε μακρινή. Όμως αυτή η στιγμή ξεκινά τώρα.»