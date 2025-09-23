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UBS: Το Μαϊάμι στο επίκεντρο του κινδύνου «φούσκας» των ακινήτων
Επιχειρήσεις
16:04 - 23 Σεπ 2025

UBS: Το Μαϊάμι στο επίκεντρο του κινδύνου «φούσκας» των ακινήτων

Reporter.gr Newsroom
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Το Μαϊάμι καταγράφει τον υψηλότερο κίνδυνο φούσκας ακινήτων παγκοσμίως, σύμφωνα με νέα μελέτη της UBS, με το Τόκιο και τη Ζυρίχη να ακολουθούν. Αυξημένο κίνδυνο εμφανίζουν Λος Άντζελες, Γενεύη, Άμστερνταμ και Ντουμπάι, με τη Μαδρίτη να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Στον αντίποδα, χαμηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Νέα Υόρκη και Χονγκ Κονγκ, ενώ το Σάο Πάολο θεωρείται η πιο ασφαλής αγορά.

Οι παγκόσμιες τιμές κατοικιών συνεχίζουν να υποχωρούν στις περισσότερες πόλεις λόγω των υψηλών επιτοκίων, με μείωση έως και 20% σε Φρανκφούρτη, Παρίσι, Τορόντο, Χονγκ Κονγκ και Βανκούβερ. Ωστόσο, Ντουμπάι και Μαϊάμι ξεχωρίζουν, με άνοδο 50% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η προσιτότητα παραμένει βασικό πρόβλημα: στο Χονγκ Κονγκ απαιτούνται 14 ετήσια εισοδήματα για ένα διαμέρισμα 60 τ.μ., ενώ σε Λονδίνο, Παρίσι και Τόκιο ο δείκτης τιμής προς εισόδημα ξεπερνά το 10.

Όταν η ιδιοκτησία γίνεται υπερβολικά ακριβή για τους πολίτες, συχνά εισάγονται πρόσθετες ρυθμίσεις. Ο Maciej Skoczek, συγγραφέας της μελέτης στο Chief Investment Office της UBS Global Wealth Management, επισημαίνει: «Αυστηρότεροι κανόνες, από νέους φόρους έως απαγορεύσεις αγοράς και μέτρα ελέγχου ενοικίων, έχουν μειώσει την ελκυστικότητα αγορών που κάποτε ήταν περιζήτητες, όπως το Βανκούβερ, το Σίδνεϊ, το Άμστερνταμ, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, και το Λονδίνο».

Η UBS εκτιμά ότι αυστηρότεροι κανονισμοί, όπως φόροι και έλεγχοι ενοικίων, ήδη μειώνουν την ελκυστικότητα αγορών όπως Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Βανκούβερ. Παράλληλα, η πιθανή μείωση επιτοκίων έως το 2026 και η περιορισμένη προσφορά κατοικιών ενδέχεται να δώσουν νέα ώθηση στις τιμές.

Το top-3 των παγκόσμιων πόλεων για «φούσκα»

Μαϊάμι: Παρά τη θεαματική άνοδο τιμών την τελευταία 15ετία, η αγορά δείχνει σημάδια κόπωσης. Το αυξημένο κόστος συντήρησης πιέζει τις πωλήσεις, αν και η διεθνής –κυρίως λατινοαμερικανική– ζήτηση για πολυτελή ακίνητα παραμένει ισχυρή.

Τόκιο: Οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί 35% σε πέντε χρόνια, πολύ ταχύτερα από εισοδήματα και ενοίκια. Η διεθνής μετανάστευση τροφοδοτεί τη ζήτηση, όμως η μείωση του ενεργού πληθυσμού περιορίζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Ζυρίχη: Οι τιμές είναι 60% υψηλότερες από πριν δέκα χρόνια, ξεπερνώντας κατά πολύ μισθούς και ενοίκια. Η ζήτηση μετατοπίζεται στα προάστια, ωστόσο η πόλη παραμένει ελκυστική λόγω χαμηλού κόστους χρηματοδότησης και ισχυρής διεθνούς παρουσίας εταιρειών.

Από την άλλη, το Ντουμπάι κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών (+50% σε πέντε χρόνια), με τον κίνδυνο φούσκας να εντείνεται. Η μαζική μετανάστευση ενισχύει τη ζήτηση, ενώ η ανοικοδόμηση και ο ανταγωνισμός με άλλες πόλεις του Κόλπου αναζωπυρώνουν την αγορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 16:08
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