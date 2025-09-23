UBS: Το Μαϊάμι στο επίκεντρο του κινδύνου «φούσκας» των ακινήτων

Στον αντίποδα, χαμηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Νέα Υόρκη και Χονγκ Κονγκ, ενώ το Σάο Πάολο θεωρείται η πιο ασφαλής αγορά.
Οι παγκόσμιες τιμές κατοικιών συνεχίζουν να υποχωρούν στις περισσότερες πόλεις λόγω των υψηλών επιτοκίων, με μείωση έως και 20% σε Φρανκφούρτη, Παρίσι, Τορόντο, Χονγκ Κονγκ και Βανκούβερ. Ωστόσο, Ντουμπάι και Μαϊάμι ξεχωρίζουν, με άνοδο 50% τα τελευταία πέντε χρόνια.
Η προσιτότητα παραμένει βασικό πρόβλημα: στο Χονγκ Κονγκ απαιτούνται 14 ετήσια εισοδήματα για ένα διαμέρισμα 60 τ.μ., ενώ σε Λονδίνο, Παρίσι και Τόκιο ο δείκτης τιμής προς εισόδημα ξεπερνά το 10.
Όταν η ιδιοκτησία γίνεται υπερβολικά ακριβή για τους πολίτες, συχνά εισάγονται πρόσθετες ρυθμίσεις. Ο Maciej Skoczek, συγγραφέας της μελέτης στο Chief Investment Office της UBS Global Wealth Management, επισημαίνει: «Αυστηρότεροι κανόνες, από νέους φόρους έως απαγορεύσεις αγοράς και μέτρα ελέγχου ενοικίων, έχουν μειώσει την ελκυστικότητα αγορών που κάποτε ήταν περιζήτητες, όπως το Βανκούβερ, το Σίδνεϊ, το Άμστερνταμ, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, και το Λονδίνο».
Η UBS εκτιμά ότι αυστηρότεροι κανονισμοί, όπως φόροι και έλεγχοι ενοικίων, ήδη μειώνουν την ελκυστικότητα αγορών όπως Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Βανκούβερ. Παράλληλα, η πιθανή μείωση επιτοκίων έως το 2026 και η περιορισμένη προσφορά κατοικιών ενδέχεται να δώσουν νέα ώθηση στις τιμές.
Το top-3 των παγκόσμιων πόλεων για «φούσκα»
Μαϊάμι: Παρά τη θεαματική άνοδο τιμών την τελευταία 15ετία, η αγορά δείχνει σημάδια κόπωσης. Το αυξημένο κόστος συντήρησης πιέζει τις πωλήσεις, αν και η διεθνής –κυρίως λατινοαμερικανική– ζήτηση για πολυτελή ακίνητα παραμένει ισχυρή.
Τόκιο: Οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί 35% σε πέντε χρόνια, πολύ ταχύτερα από εισοδήματα και ενοίκια. Η διεθνής μετανάστευση τροφοδοτεί τη ζήτηση, όμως η μείωση του ενεργού πληθυσμού περιορίζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές.
Ζυρίχη: Οι τιμές είναι 60% υψηλότερες από πριν δέκα χρόνια, ξεπερνώντας κατά πολύ μισθούς και ενοίκια. Η ζήτηση μετατοπίζεται στα προάστια, ωστόσο η πόλη παραμένει ελκυστική λόγω χαμηλού κόστους χρηματοδότησης και ισχυρής διεθνούς παρουσίας εταιρειών.
Από την άλλη, το Ντουμπάι κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών (+50% σε πέντε χρόνια), με τον κίνδυνο φούσκας να εντείνεται. Η μαζική μετανάστευση ενισχύει τη ζήτηση, ενώ η ανοικοδόμηση και ο ανταγωνισμός με άλλες πόλεις του Κόλπου αναζωπυρώνουν την αγορά.