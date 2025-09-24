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Πυρά Ρούμπιο κατά Ερντογάν: Όλοι έρχονται στον Τραμπ – Η Τουρκία μας χρειάζεται
Ειδήσεις
22:00 - 24 Σεπ 2025

Πυρά Ρούμπιο κατά Ερντογάν: Όλοι έρχονται στον Τραμπ – Η Τουρκία μας χρειάζεται

Reporter.gr Newsroom
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Δεν διανύουν τις καλύτερες ημέρες τους οι σχέσεις Άγκυρας – Ουάσινγκτον, παρά τη χθεσινοβραδινή κοινή εμφάνιση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση με ηγέτες του μουσουλμανικού κόσμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με ηγετικά πρόσωπα από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν. Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν εποικοδομητικές, με βασικό αντικείμενο το μέλλον της Γάζας.

Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα, δηλώσεις του Τούρκου προέδρου προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ερντογάν, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αναφέρθηκε στον Τραμπ, λέγοντας πως είχε υποσχεθεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά απέτυχε. Επιπλέον, άσκησε κριτική στις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τες ανεπαρκείς.

Η απάντηση του Ρούμπιο ήταν άμεση και δριμεία. Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε πως ο Τραμπ είναι «ο μοναδικός ηγέτης με πραγματικές πιθανότητες να επιτύχει ειρήνη», τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Τόνισε, μάλιστα, ότι όλοι επιδιώκουν επαφές με τον Λευκό Οίκο και θέλουν να συνομιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον ως κομβική φιγούρα της διεθνούς διπλωματίας.

«Ο μόνος ηγέτης παγκοσμίως που έχει κάποια ρεαλιστική πιθανότητα να σταματήσει τη σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας είναι ο πρόεδρος Τραμπ», σημείωσε ο Ρούμπιο. Και συμπλήρωσε: «Όλες αυτές οι χώρες –και η Τουρκία μεταξύ αυτών– επιζητούν τη συμμετοχή μας. Ό,τι και αν δηλώνουν δημόσια, στο παρασκήνιο θέλουν να βρίσκονται στον Λευκό Οίκο όταν κάτι πρέπει να προχωρήσει».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη αντίδραση στην Άγκυρα. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah τις χαρακτήρισε προσβλητικές και επιθετικές προς τον Ερντογάν, ενώ αντίθετα, φιλοαντιπολιτευτικά μέσα τις πρόβαλαν εκτενώς, ενισχύοντας την κριτική προς την κυβέρνηση και εστιάζοντας στην αδυναμία της Τουρκίας να διαχειριστεί κρίσιμα διεθνή ζητήματα χωρίς αμερικανική υποστήριξη.

Σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές, τα λεγόμενα του Ρούμπιο εκλαμβάνονται ως έμμεση αμφισβήτηση της εξωτερικής πολιτικής της Άγκυρας και δείχνουν ότι, παρά τις σποραδικές δηλώσεις ανεξαρτησίας, η Τουρκία εξακολουθεί να χρειάζεται την εύνοια της Ουάσινγκτον για να παραμείνει ενεργός παίκτης στη διεθνή σκηνή.

Όλα αυτά διαδραματίζονται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί σε σημαντικές συμφωνίες, όπως οι αγορές αεροσκαφών Boeing και μαχητικών τύπου F-16 και F-35. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News και στην εκπομπή Special Report, ο Ερντογάν ερωτήθηκε σχετικά με την πιθανότητα επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

«Θα διαπραγματευτούμε εκ νέου το ζήτημα. Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους – τόσο αναφορικά με τα F-35 όσο και με τα F-16 και τα σχετικά θέματα παραγωγής και συντήρησης» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

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