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Σύννεφα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν
Πολιτική
21:05 - 24 Σεπ 2025

Σύννεφα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν

Reporter.gr Newsroom
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Η αιφνίδια ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη  στα πλαίσια της Συνόδου του ΟΗΕ, άνοιξε νέο κύκλο ερωτημάτων γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ενώ η Άγκυρα επικαλέστηκε τεχνικούς λόγους και υποχρεώσεις του Τούρκου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ και Άραβες ηγέτες, στην Αθήνα εκτιμούν ότι πίσω από την κίνηση αυτή κρύβεται σαφής πολιτική σκοπιμότητα, συνδεδεμένη με τις τελευταίες πρωτοβουλίες της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μετά το δημοσίευμα της Milliyet, επιχειρήθηκε η αναβολή της συνάντησης να χρεωθεί στην ελληνική πλευρά. Κανένας Τούρκος εκπρόσωπος, ωστόσο, δεν προχώρησε σε διάψευση. Επισήμως, η Άγκυρα υποστήριξε ότι το πρόγραμμα δεν «έβγαινε» χρονικά, καθώς ο Ερντογάν έπρεπε να παραστεί σε συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ηγέτες του Αραβικού κόσμου.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη μεταξύ των να διαρκέσει περίπου 25 λεπτά.

Στην Αθήνα εκτιμάται ότι η στάση της Τουρκίας ήταν προσχεδιασμένη, πιθανότατα λόγω της ενόχλησης της Άγκυρας από τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας σχετικά με τα θαλάσσια οικόπεδα: τόσο για το ενδιαφέρον της Chevron για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης όσο και για την επαναπροσέγγιση με τη Λιβύη σχετικά με τη χάραξη ΑΟΖ.

Ο ισχυρισμός της τουρκικής πλευράς ότι η Αθήνα ανακοίνωσε πρόωρα τη συνάντηση των δύο ηγετών δεν φαίνεται να πείθει, καθώς είναι γνωστό πως η Ελλάδα συνηθίζει να επισημοποιεί εγκαίρως τέτοιου είδους επαφές.

Από την άλλη, η Άγκυρα δεν αποκλείει μελλοντική συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν υπό διαφορετικές συνθήκες. Η πρόθεση για διάλογο παραμένει, με πιθανότερη ευκαιρία την επόμενη Πέμπτη (2/10) στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, εφόσον ευθυγραμμιστούν τα προγράμματα των δύο ηγετών.

Ωστόσο, η εικόνα των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο φαίνεται να θολώνει για το επόμενο διάστημα, με την Αθήνα να προσπαθεί να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις του Τούρκου προέδρου.

Από την πλευρά του πάντως ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε την Τετάρτη (24/9) ότι πρόθεση της Αθήνας είναι να συνεχιστεί ο διάλογος με την Άγκυρα και δεν απέκλεισε να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών το επόμενο διάστημα.

Να σημειωθεί επίσης ότι η κυβέρνηση δέχτηκε τα πυρά της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την ακύρωση της συνάντησης, κάνοντας λόγο για προχειρότητα και ερασιτεχνισμό του ΥΠΕΞ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για λανθασμένους χειρισμούς και αμφισβήτησε την εκτίμηση περί «απομονωμένου Ερντογάν».

Ψυχρό κλίμα και ανάμεσα σε Ερντογάν και Τραμπ

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη (25/9) αναμένεται συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και σε αυτό το δίδυμο το κλίμα δείχνει να επιβαρύνεται, καθώς ο Ερντογάν κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι δεν τήρησε τις προεκλογικές του υποσχέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και στη Γάζα. Σε αυτήν την ψύχρανση των σχέσεων δεν αποκλείεται να έχουν συμβάλει κατά κύριο λόγο τα τελευταία γεγονότα της Μέσης Ανατολής με τον Ερντογάν να αντιτίθεται στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις επιθετικές πράξεις στη Γάζα, ενώ ο Τραμπ φέρεται για την ώρα να τον καλύπτει. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο. Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει την εξασφάλιση αμερικανικών F-16 και F-35.

Τέλος, ο Τραμπ δήλωσε προ ημερών ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να επιβάλει κυρώσεις και να σταματήσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, ως μέσο πίεσης για μια άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία. Βεβαίως, το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν έχει αρμοδιότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια· οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε σκοπίμως αυτή την αναφορά, ώστε να στείλει έμμεσο μήνυμα και προς την Τουρκία, η οποία έως σήμερα έχει αποφύγει επιμελώς την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 21:21
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