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Κεντρική Τράπεζα Ελβετίας: Αμετάβλητο στο μηδέν το επιτόκιο
Ειδήσεις
11:20 - 25 Σεπ 2025

Κεντρική Τράπεζα Ελβετίας: Αμετάβλητο στο μηδέν το επιτόκιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) διατήρησε σήμερα τα επιτόκιά της στο μηδέν – το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των βασικών παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών – καθώς συνεχίζει να εξετάζει τις επιπτώσεις των δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην οικονομία της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η SNB άφησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 0%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των ειδικών. Πρόκειται για την πρώτη φορά, ύστερα από επτά διαδοχικές συνεδριάσεις, που η τράπεζα επιλέγει να μην προχωρήσει σε αλλαγή, αφού είχε ξεκινήσει τις συνεχείς μειώσεις του κόστους δανεισμού από τον Μάρτιο του 2024.

Στην ανακοίνωσή της, η SNB επισημαίνει: «Οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η νομισματική μας πολιτική εξακολουθεί να στηρίζει τη διατήρηση του πληθωρισμού εντός ενός εύρους που διασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών, ενώ παράλληλα ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα».

Πρόκειται για την πρώτη κίνηση νομισματικής πολιτικής από την πλευρά της SNB μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν δασμούς 39% σε προϊόντα ελβετικής προέλευσης τον περασμένο Αύγουστο.

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