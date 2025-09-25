Αγορά κατοικιών στις ΗΠΑ: Σταθερές πωλήσεις, αλλαγές σε τιμές και προσφορά

Οι πωλήσεις κατοικιών παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές τον Αύγουστο, φτάνοντας τις 4 εκατομμύρια μονάδες σε εποχικά προσαρμοσμένη, ετήσια βάση, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Μεσιτών Ακινήτων (NAR).

Αυτό αντιστοιχεί σε πτώση 0,2% από τον Ιούλιο και αύξηση 1,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Οι πωλήσεις ήταν ισχυρότερες στο Μεσοδυτικό και ασθενέστερες στο Βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός αυτός βασίζεται στις ολοκληρωμένες συναλλαγές, δηλαδή σε όσους υπέγραψαν συμβόλαια τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όταν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων ήταν περίπου 50 μονάδες βάσης υψηλότερα από ό,τι σήμερα. Τα επιτόκια άρχισαν να μειώνονται απότομα στις αρχές Σεπτεμβρίου, κάτι που δεν θα εμφανίζεται σε αυτούς τους αριθμούς.

Αντίθεση στην απόδοση της αγοράς

Το ανώτερο τμήμα της αγοράς κινείται καλύτερα από το κατώτερο. Οι πωλήσεις κατοικιών με τιμή κάτω των 100.000 δολαρίων μειώθηκαν κατά περισσότερο από 10% σε σχέση με πέρυσι. Οι πωλήσεις κατοικιών με τιμή άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας την καλύτερη απόδοση.

«Η υψηλή αξία των κατοικιών και η υψηλή χρηματιστηριακή αγορά θα βοηθήσουν τους σημερινούς ιδιοκτήτες κατοικιών να ανταλλάξουν τις κατοικίες τους και θα ωφελήσουν το ανώτερο τμήμα της αγοράς. Ωστόσο, οι πωλήσεις προσιτών κατοικιών περιορίζονται από την έλλειψη αποθεμάτων», δήλωσε ο Lawrence Yun, επικεφαλής οικονομολόγος της Realtors, σε ένα δελτίο τύπου.

Το Μεσοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ κατέγραψε την καλύτερη απόδοση τον Αύγουστο, σύμφωνα με την NAR, η οποία σημείωσε τις προσιτές συνθήκες της αγοράς. Οι μέσες τιμές των κατοικιών στο Μεσοδυτικό τμήμα ήταν 22% χαμηλότερες από τη μέση τιμή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την έκθεση.

Προσφορά και ζήτηση στην αγορά κατοικιών

Η προσφορά είναι αυτό που φαίνεται να αλλάζει περισσότερο στην αγορά κατοικιών αυτή τη στιγμή. Μετά από μια αρκετά μεγάλη άνοδο νωρίτερα φέτος, η προσφορά μειώθηκε κατά 1,3% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον Ιούλιο, αν και εξακολουθεί να είναι αυξημένη κατά 11,7% σε ετήσια βάση.

Οι πωλητές, βλέποντας τις χαμηλότερες τιμές και τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων, αποχωρούν από την αγορά ή αποφασίζουν να περιμένουν λίγο περισσότερο πριν βάλουν τα ακίνητά τους προς πώληση. Τον Αύγουστο, η προσφορά κατοικιών προς πώληση ήταν 4,6 μηνών, κάτι που θεωρείται χαμηλό.

Τιμές και διάρκεια πώλησης

Η χαμηλότερη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε θετικό έδαφος. Η μέση τιμή μιας υπάρχουσας κατοικίας που πωλήθηκε τον Αύγουστο ήταν 422.600 δολάρια, αυξημένη κατά 2% σε σχέση με πέρυσι και πρόκειται για τον 26ο συνεχόμενο μήνα ετήσιας αύξησης των τιμών.

Τα σπίτια παραμένουν στην αγορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με μέσο όρο 31 ημέρες τον Αύγουστο, από 26 τον Αύγουστο του 2024. Το ποσοστό των πρώτων αγοραστών είναι ιστορικά χαμηλό στο 28%, ενώ οι αγοραστές που πληρώνουν εξ ολοκλήρου με μετρητά εξακολουθούν να κυριαρχούν με 28% των πωλήσεων, από 26% πριν από ένα χρόνο.