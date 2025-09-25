Wall Street: Υποχωρούν οι δείκτες - Πιέσεις από τεχνολογικό κλάδο & αποδόσεις ομολόγων

Οι μετοχές υποχωρούν την Πέμπτη 25/9, επιβαρυμένες από τη συνεχιζόμενη πτώση της Oracle και της Nvidia, καθώς και από την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Πέμπτης ο δείκτης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,85% στις 6.581,78 μονάδες , ενώ ο Nasdaq Composite χάνει 1,24% στις 22.219,137 μονάδες και ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 116 μονάδες ή 0,44% και διαμορφώνεται στις 45.919,81 μονάδες.

Η Oracle και η Nvidia σημείωσαν περαιτέρω απώλειες στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με πτώση σχεδόν 4% και 1% αντίστοιχα. Και οι δύο οδεύουν σε τρίτη συνεχόμενη αρνητική συνεδρίαση, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες γύρω από την πορεία του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης. Η αγορά φαίνεται να αντανακλά φόβους για ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις και πιθανώς επικίνδυνες κυκλικές σχέσεις στον κλάδο, μετά από κάποιες πρόσφατες συμφωνίες.

Μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, η Oracle, που πρωταγωνίστησε στην τελευταία φάση της ανοδικής αγοράς, έχει χάσει πάνω από 10% από το πρόσφατο υψηλό της. Η πτώση της Πέμπτης ενισχύθηκε και από μια αξιολόγηση «πώλησης» που εξέδωσε η Rothschild Redburn, η οποία προέβλεψε διόρθωση 40%, υποστηρίζοντας ότι «η αγορά υπερεκτιμά σημαντικά» τον αντίκτυπο των τελευταίων συμφωνιών AI στις βασικές δραστηριότητες cloud της εταιρείας.

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων προστέθηκε στις πιέσεις των τεχνολογικών μετοχών, με τους επενδυτές να μειώνουν το ρίσκο. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ πλησίασε το 4,19%, μετά τη δημοσίευση στοιχείων για τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, που ήταν χαμηλότερες των προσδοκιών.

Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν στις 218.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου, με εποχική προσαρμογή, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Ο αριθμός αυτός ήταν χαμηλότερος από τις 235.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι της Dow Jones και 14.000 λιγότερος από την αναθεωρημένη μέτρηση της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία επίσης είχε δείξει αποκλιμάκωση μετά από μια προσωρινή άνοδο.

Τα θετικά στοιχεία της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανοδική αναθεώρηση του ΑΕΠ του β΄ τριμήνου, που αυξήθηκε στο 3,8% από 3,3%, ενδέχεται να οδηγήσουν τη Fed σε καθυστέρηση νέας μείωσης επιτοκίων, αποδυναμώνοντας έτσι έναν βασικό μοχλό για τους «ταύρους».

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ενόψει της ανακοίνωσης του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) την Παρασκευή, ενώ παρακολουθούν και τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Σε περίπτωση «shutdown», θα μπορούσαν να υπάρξουν μαζικές απολύσεις στον δημόσιο τομέα, καθώς το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού έχει ήδη ζητήσει από τις υπηρεσίες να προετοιμάσουν σχέδια «μείωσης προσωπικού», σύμφωνα με το NBC News.