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Γερμανία: Οι εταιρείες πατάνε «φρένο» στις προσλήψεις – Σε χαμηλό πενταετίας ο δείκτης απασχόλησης
Ειδήσεις
09:39 - 26 Σεπ 2025

Γερμανία: Οι εταιρείες πατάνε «φρένο» στις προσλήψεις – Σε χαμηλό πενταετίας ο δείκτης απασχόλησης

Reporter.gr Newsroom
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Όλο και περισσότερες εταιρείες στη Γερμανία σχεδιάζουν να λειτουργήσουν με λιγότερο προσωπικό, όπως αποδεικνύει ο δείκτης απασχόλησης του ινστιτούτου ifo που υποχώρησε στις 92,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 93,8 μονάδες τον Αύγουστο. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2020.

«Η διάθεση στην αγορά εργασίας παραμένει υποτονική», δηλώνει ο Κλάους Βόλραμπε, επικεφαλής των ερευνών στο ifo. «Δεδομένου ότι η ανάκαμψη δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, πολλές εταιρείες πατούν φρένο στις προσλήψεις.»

Ο Βόλραμπε προσθέτει: «Οι περικοπές προσωπικού τείνουν να είναι σταδιακές, με τις κενές θέσεις απλώς να μην καλύπτονται. Δεν παρατηρούμε αυτή τη στιγμή μαζικά κύματα απολύσεων.»

Ο δείκτης σημείωσε ελαφρά πτώση στον βιομηχανικό τομέα: Η αυτοκινητοβιομηχανία και η μηχανολογία ειδικότερα σχεδιάζουν να μειώσουν το προσωπικό τους. Ο δείκτης υποχώρησε αισθητά στον τομέα των υπηρεσιών. Ορισμένες εταιρείες στον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν ήδη ανακοινώσει απολύσεις.

Στον κατασκευαστικό τομέα, ο αριθμός των εργαζομένων παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός – σχεδόν καμία μεταβολή δεν καταγράφεται. Αντίθετα, στον εμπορικό τομέα, οι εταιρείες μειώνουν αισθητά το προσωπικό τους.

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