Γερμανία: Οι εταιρείες πατάνε «φρένο» στις προσλήψεις – Σε χαμηλό πενταετίας ο δείκτης απασχόλησης

«Η διάθεση στην αγορά εργασίας παραμένει υποτονική», δηλώνει ο Κλάους Βόλραμπε, επικεφαλής των ερευνών στο ifo. «Δεδομένου ότι η ανάκαμψη δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, πολλές εταιρείες πατούν φρένο στις προσλήψεις.»
Ο Βόλραμπε προσθέτει: «Οι περικοπές προσωπικού τείνουν να είναι σταδιακές, με τις κενές θέσεις απλώς να μην καλύπτονται. Δεν παρατηρούμε αυτή τη στιγμή μαζικά κύματα απολύσεων.»
Ο δείκτης σημείωσε ελαφρά πτώση στον βιομηχανικό τομέα: Η αυτοκινητοβιομηχανία και η μηχανολογία ειδικότερα σχεδιάζουν να μειώσουν το προσωπικό τους. Ο δείκτης υποχώρησε αισθητά στον τομέα των υπηρεσιών. Ορισμένες εταιρείες στον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν ήδη ανακοινώσει απολύσεις.
Στον κατασκευαστικό τομέα, ο αριθμός των εργαζομένων παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός – σχεδόν καμία μεταβολή δεν καταγράφεται. Αντίθετα, στον εμπορικό τομέα, οι εταιρείες μειώνουν αισθητά το προσωπικό τους.