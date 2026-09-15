ifo: Πολύ υποτονικό το κλίμα στον κλάδο του λιανεμπορίου στη Γερμανία

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος του ifo στον κλάδο του λιανικού εμπορίου στη Γερμανία διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στις -29,0 μονάδες, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιούλιο. Έτσι, διακόπτεται η βελτίωση που είχε καταγραφεί από τον Μάιο. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάσταση χειρότερα σε σύγκριση με τον Ιούλιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με ifo, οι επιχειρηματικές προσδοκίες τους βελτιώθηκαν ελαφρώς, αν και εξακολουθούν να είναι απαισιόδοξες για το υπόλοιπο του έτους. «Το κλίμα μεταξύ των λιανεμπόρων παραμένει πολύ υποτονικό. Πολλοί λιανέμποροι έχουν επωφεληθεί ελάχιστα μέχρι στιγμής από την ανάκαμψη της οικονομίας στο σύνολό της», δήλωσε ο ειδικός του ifo για τον κλάδο, Πάτρικ Χέπνερ.

Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική πρόβλεψη του ifo, η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά 1,4% το 2026. Ωστόσο, η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη θα ενισχυθεί μόλις κατά 0,4%, μετά την προσαρμογή για τις επιπτώσεις των τιμών. «Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, ειδικότερα, θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού το 2026. Αυτό θα επιβαρύνει την αγοραστική δύναμη και το καταναλωτικό κλίμα», σημείωσε ο Χέπνερ. Ως αποτέλεσμα, το επιχειρηματικό περιβάλλον για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο: Παρά τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος τους τελευταίους μήνες, ο δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με τα τρία προηγούμενα χρόνια.

Τον Αύγουστο, οι επιχειρήσεις σχεδίαζαν να αυξήσουν τις τιμές τους κάπως λιγότερο συχνά τους επόμενους μήνες σε σχέση με τον Ιούλιο. Η πλειονότητα εξακολουθούσε να σχεδιάζει να διατηρήσει τις τιμές περίπου στα ίδια επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, οι τιμές σε πολλές κατηγορίες προϊόντων λιανικής έχουν επίσης αυξηθεί πολύ λιγότερο από τις συνολικές τιμές καταναλωτή μέχρι στιγμής φέτος. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι τιμές για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά ήταν τον Αύγουστο του 2026 αυξημένες κατά 0,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, ενώ τα είδη ένδυσης και υπόδησης ήταν ακριβότερα κατά 0,4%. Συνολικά, οι τιμές καταναλωτή έχουν αυξηθεί κατά 2,9%.